Andrey Pisarev: Müziğin bir duygusu, bir anlamı olmalı

Dünyaca ünlü piyanist Andrey Pisarev, Türkiye'deki konseri öncesi sozcu.com.tr'ye konuştu ve "Ben piyanistin hangi millet ya da ülkeden olduğunun önemli olduğunu düşünmüyorum. En önemli şey insanın kendisi. Günümüzde piyano çalmaya ilgi oldukça yüksek. Fakat çalarken bir şeyler söylemek çok önemli. Notaların arkasında bir şeyler olmalı. Müziğin bir duygusu, bir anlamı olmalı" dedi.

Moskova Çaykovski Konservatuvarı Piyano Bölümü'nde Profesör olarak görev yapan Andrey Pisarev, 1 Ekim'de başlayan 31. Yıl ENKA Kültür Sanat Müzik Buluşmaları kapsamında Türk dinleyicilerine bir performans sergileyecek.

1991 yılında Mozart Yarışması'nda kazandığı “Büyük Ödül” olmak üzere bugüne kadar birçok prestijli ödüle layık görülen Pisarev, 19 Kasım Salı günü ENKA Oditoryumu'nda, Franz Schubert'in eserlerinden oluşan resitali ile İstanbul'u selamlamaya hazırlanıyor.

Konser öncesinde sozcu.com.tr’ye konuşan Pisarev, ilham aldığı sanatçıları, konsere nasıl hazırlandığını, gelişen teknolojinin müziği nasıl etkilediğini anlattı…

Dünyanın en iyi piyanistleri arasında ağırlıklı olarak her dönem Rusları görüyoruz. Moskova Çaykovski Devlet Konservatuvarı piyano bölümünde profesör olarak görev yapan bir sanatçı olarak bu başarıyı nasıl tarif edersiniz?

Bence bizim kendi geleneğimiz var. Okul meselesi sadece profesyonellikle alakalı değil aynı zamanda müziği icra etme ve anlama yolu. Ayrıca karakter de çok önemli bir şey.



Çaykovski Konservatuvarı’nda Türkiye’nin tanınan piyanistlerinden Gökhan Aybulus da öğrencinizdi. Türk piyanistlerle ilgili değerlendirmeniz nedir?

Ben piyanistin hangi millet ya da ülkeden olduğunun önemli olduğunu düşünmüyorum. En önemli şey insanın kendisi. Günümüzde piyano çalmaya ilgi oldukça yüksek. Fakat çalarken bir şeyler söylemek çok önemli. Notaların arkasında bir şeyler olmalı. Müziğin bir duygusu, bir anlamı olmalı. Gökhan Aybulus çok yetenekli bir piyanist ve çok yetenekli bir müzisyen ki bu çok önemli.

En çok ilham aldığınız besteciler ve piyanistler kimler?

İlham aldığım çok fazla besteci var. Çoğunukla Bach, Scarlatti, Mozart, Haydn, Beethoven, Schubert, Mendelssohn, Brahms, Chopin, Liszt, Tchaikovsky, Rachmanionov, Medtner… ve piyanist olarak en büyüğü Rachmaninov. Eskilerden Sofronitsky, Richter, Gilels, Michelangeli, Horowitz…

Müzik kariyerinizde özel bir yeri olan sahne, şehir ya da ülke var mı?

Bana göre özel olan, müziğin kendisi. Ama Moskova Konservatuvarı'nın küçük ve büyük salonları birçok müzisyen için çok özeldir diye tahmin ediyorum.

Geniş bir repertuvara sahipsiniz. En çok hangi bestecinin eserlerini çalmaktan keyif alıyorsunuz?

Sanırım bu besteciler arasında ilk olarak Schubert'i sayabilirim. Aynı zamanda Chopin, Tchaikovsky, Rachmaninoff, Beethoven‘ın eserlerini çalmaktan keyif alıyorum.



Bir konsere hazırlık süreciniz nasıl ilerliyor?

Hazırlanmak demek pratik yapmak demek. Yani tekrar etmek demek. Benim için, icra edeceğim eserleri kendime aitmiş gibi hissetmek demek.



Yoga, meditasyon ve sporla arasınız nasıl? Yoğun çalıştığınız dönemlerde stres seviyesini nasıl düşürüyorsunuz?

Oldukça iyi. Özellikle de yoğun çalışma dönemlerimde yoga gibi bazı egzersizler yaparak stres atıyorum.

Genç piyanistlere tavsiyeleriniz nelerdir?

İlk olarak müziği sevmelerini tavsiye ederim.

Klasik müzik dışında hangi müzikleri dinliyorsunuz?

Klasik müzik dışında diğer müzik türlerini dinlemiyorum.

Son 25 yılda gelişen teknolojinin müziğe ve özellikle klasik müziğe olumlu ve olumsuz etkileriyle ilgili neler düşünüyorsunuz?

Açıkçası yeni teknolojinin klasik müzik üzerinde pek bir etkisinin olduğunu düşünmüyorum. Yalnızca konser salonunda ses arttırmadan (amplification) hoşlanmıyorum. Bizim durumumuzda gerçek müzik, kesinlikle, piyano aracılığıyla direkt olarak kalpten kalbe geçen canlı müziktir.





Yakın zamanda sizden yeni kayıtlar duyabilecek miyiz?

Yakında yeni Chopin CD'm piyasaya çıkacak.

ENKA Oditoryumu’nda Franz Schubert’in eserlerini seslendireceksiniz. Schubert’in size hissettirdikleri neler?

Schubert bana çok samimi, masum hatta naif ama çok derin ve bilge hissettiriyor. Tüm zamanların en iyilerinden biri.

Schubert’in öldüğü tarih olan 19 Kasım’da gerçekleşecek konser… Siz de 6 Kasım’da yeni yaşınıza gireceksiniz. Yeni bir yaşa girmek, efsane bir sanatçının öldüğü tarihte onun eserlerini yorumlamak ne hissettiriyor?

Öncelikle belirtmek isterim ki benim için yaş sadece bir sayı. Kendi hayatımıza sahibiz. Ve 19 Kasım'ın Schubert günü olduğunu hatırlamadım, sadece Kasım'da olduğunu biliyordum. Yine de onun müziğini çalmak istedim. Geçen sene hali hazırda 2 Schubert gösterimi yaptım bile şimdi de programımın yarısı onun müziği ve ben bunun sıradan bir tesadüf olduğunu düşünmüyorum.