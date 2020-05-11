Andy Serkis saatlerce kitap okudu, 351 bin dolar bağış topladı
İngiliz aktör Andy Serkis, canlı yayında sağlık alanına bağış için saatlerce kitap okudu. Yüzüklerin Efendisi serisinde Gollum’u canlandıran başarılı aktör, Hobbit kitabını canlı yayında okuyarak 351 bin dolar (yaklaşık 2.5 milyon TL) bağış topladı.
650 bin kişinin izlediği canlı yayında, J.R.R. Tolkien’in 1937 yılında kaleme aldığı Hobbit’i okuyarak elde ettiği geliri, Britanya Ulusal Sağlık Sistemi’ne (NHS) bağışladı.
Etkinlik, YouTube ve çeşitli dijital platformlardan yayınlandı.