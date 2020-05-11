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Andy Serkis saatlerce kitap okudu, 351 bin dolar bağış topladı
Andy Serkis saatlerce kitap okudu, 351 bin dolar bağış topladı
Yüzüklerin Efendisi serisinin Gollum'u Andy Serkis, canlı yayında Hobbit kitabını okudu. Saatler süren yayın sonrası ise Serkis, 351 bin dolar bağış topladı.
Kültür Sanat 11 Mayıs 2020 - 11:51

İngiliz aktör Andy Serkis, canlı yayında sağlık alanına bağış için saatlerce kitap okudu. Yüzüklerin Efendisi serisinde Gollum’u canlandıran başarılı aktör, Hobbit kitabını canlı yayında okuyarak 351 bin dolar (yaklaşık 2.5 milyon TL) bağış topladı.

650 bin kişinin izlediği canlı yayında, J.R.R. Tolkien’in 1937 yılında kaleme aldığı Hobbit’i okuyarak elde ettiği geliri, Britanya Ulusal Sağlık Sistemi’ne (NHS) bağışladı.

Etkinlik, YouTube ve çeşitli dijital platformlardan yayınlandı.

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