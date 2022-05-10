Andy Warhol’un Marilyn Monroe tablosu rekor fiyata satıldı

Pop Art akımının öncülerinden Warhol'un Marilyn Monroe tablosu, 20. yüzyılda yapılan bir esere ödenen en yüksek miktara satıldı.

Tayfun HOPALI / ABD

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Pop Art akımının öncülerinden ABD'li ressam Andy Warhol’un Marilyn Monroe tablosu, düzenlenen müzayedede 195 milyon dolarlık rekor fiyata satıldı.

Bu, 20. yüzyılda yapılan bir esere ödenen en yüksek miktar oldu. Önceki rekor Picasso’nun Cezayir Kadınları tablosuna aitti.

Tablonun, sanat galerileri sahibi Larry Gagosian tarafından alındığı belirtildi. Warhol, ünlü yıldız Monroe'nun fotoğrafından esinlendiği tabloyu 1964 yılında yapmıştı.

Satıştan önce, Christie’s “Shot Sage Blue Marilyn”i “var olan en nadide eserlerden biri olarak açıklanmıştı. Daha önce New York’taki Guggenheim Müzesi, Paris’teki Centre Pompidou ve Londra’daki Tate Modern gibi galerilerde gösterildi. Monroe’nun fotoğraf portresinin renkli reprodüksiyonları aslen 1953 tarihli “Niagara” filminden bir tanıtım.

Warhol bir şablon gibi ince ağlı ipek bir tabaka kullanarak görüntüleri kağıt veya tuval üzerine çoğaltan serigrafi baskı adı verilen bir teknik kullanarak, Monroe’nun ölümünden kısa bir süre sonra 1962’de onları yaratmaya başladı.

Elvis Presley ve Çinli lider Mao Zedong da dahil olmak üzere diğer ünlü figürlerin tasvirlerinde olduğu gibi, Pop sanatçısı Monroe’nun portresinin çeşitli farklı renk ve konfigürasyonlarda sayısız versiyonunu yarattı.

Christie’s müzayede evi, gelirin çocukların eğitimi için çalışan İsviçre merkezli bir vakfa aktarılacağını duyurdu.