Angelina Jolie’den Ukrayna’ya sürpriz ziyaret: Apar topar tahliye edildi

BM İyi Niyet Elçisi olarak görev alan ünlü oyuncu Angelina Jolie, aylardır savaşın devam ettiği Ukrayna'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Jolie, görüşmeler sırasında çalan uyarı sirenleriyle apar topar daha güvenli bir alana tahliye edildi. Bu görüntüler paylaşım rekoru kırdı.

Sozcu.com.tr

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Ünlü oyuncu Angelina Jolie dün sürpriz yaparak savaşın devam ettiği Ukrayna’ya gitti… Lviv kentine giden Jolie’nin görüntüleri önce sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Bir cafe’ye giden Jolie burada gülümseyip hayranlarıyla selamlaşırken görülüyor. Bazı hayranlarına imza dağıtan Jolie yıllar BM İyi Niyet Elçisi olarak görev alıyor ve mülteciler soruna eğiliyordu.

Fakat Jolie’nin Ukrayna’ya hangi amaçla gittiğine dair bir açıklama yapılmazken ünlü oyuncu bazı temaslarda bulundu.

46 yaşındaki Jolie evlerinden olanlara yardım eden gönüllülerle konuşurken, sağlık görevlilerinin ve psikiyatristlerin günde 15 hastayla görüştüğünü öğrendi. Bu hastaların çoğunun yaşları 2 ile 10 arasında olan çocuklar olduğunu öğrenen Jolie, “Onlar şokta olmalılar… Travmanın çocukları nasıl etkilediğini biliyorum. Konuşmalarının ve kendilerini ifade etmelerinin onlara çok şey ifade ettiğini biliyorum” dedi.

Fakat Jolie’nin buradaki görüşmesi devam ederken uyarı sirenleri çalmaya başladı. Jolie ve yanındakiler apar topar sağlık merkezini terk ederek dışarıda bekleyen bir otomobile binerek uzaklaştı.