Anıl Kırkyıldız’dan kendi adını taşıyan ilk albüm

7 parçalık albüm, 25 Ekim itibariyle dijital platformlarda yerini aldı. Berklee College of Music'te çello öğreniminin ardından, DJ ve prodüktör olarak çalışmalarına ağırlık veren Anıl Kırkyıldız, bu albümünde ışıltılı synthesizer'lar ve pozitif beat'lerle bugünden 70'ler ve 80'lere göz kırpıyor.

Kırkyıldız, albümün oluşum süreci ile ilgili şöyle dedi: “Zaten bu tarzla ilgili hep çalışmalarım oldu, hala da sürüyor. Yapım şirketim Audioban da bana iyi bir platform sağladı bu şarkıların albüm haline getirilmesinde… Albümde yer alan toplam 7 parçayı genelde türlere ayıracak olursak, Jazz-Funk, Boogie ve Hip-Hop içerikli.”

HAYALİNİ AÇIKLADI

Madlib, Roy Ayers, J Dilla, Kashif ve Patrick Adams’ın kendisine ilham olduğunu belirten Kırkyıldız, “En büyük hayalim, kendi parçalarımın fiziksel bir kopyada birleşmesi. Çünkü benim yaptığım müzikte de plağın çok büyük bir yeri olduğu için esaslı bir detay benim için” dedi.