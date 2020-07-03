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Anıl ne demek? Anıl isminin kısaca anlamı…
Anıl ne demek? Anıl isminin kısaca anlamı…
Erkek ve kız isim anlamları yeni bebek sahibi olacak çiftler tarafından en çok araştırılan konular arasındadır. Bu isimlerden biri de Anıl'dır. Erkek isimleri arasında popülerliğini koruyan Anıl ismi anlamıyla da beğeni kazanıyor. İşte Anıl isminin anlamı...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 3 Temmuz 2020 - 13:56

Bebek isimleri eskiden takvimlerden takip edilirdi. Şimdilerde ise online isim sözlüklerinden anlamlarıyla beraber bulunabiliyor. Anne-baba adaylarının isim anlamı ararken birkaç kriteri bulunuyor. Bazıları klasik isimleri severken bazıları ise daha önce duyulmamış isimleri tercih ediyor. Bazıları için de isimlerin dini anlamları büyük önem taşıyor.

İsimler sözlüğünde anlamı en çok araştırılan isimlerden biri de Anıl’dır. ‘Anıl ismi ne anlama geliyor?’ haberimizden kısaca anlamını okuyabilirsiniz.

ANIL’IN İSİM ANLAMI

Anıl ismi Türkçe kökenlidir ve “amaç”, “erek”, “yavaş”, “ağır”, “bellek”, “hafıza”, “adın her zaman anılsın” anlamlarına gelmektedir.

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Son güncelleme: 13:59 - 03.07.2020
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