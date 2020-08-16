Anıl Piyancı’dan yeni şarkı: Döndüm Durdum

Yönetmenliğini Silvyo Behmoaras'ın yaptığı klibiyle de dikkat çeken “Döndüm Durdum”, enerjik melodisi ve sözleriyle dikkat çekiyor.

Bestesi Anıl Piyancı ve Can Volkan imzası taşıyan şarkının sözleri Anıl Piyancı'ya; aranjman ve mix'i Can Volkan'a, mastering'i de Lex Barkey'e ait.

“KABUSLARIMI ANLATTIM”

“Döndüm Durdum” u tam bir karantina şarkısı olarak tanımlayan Anıl Piyancı, “Kendi paranoyalarımı, kabuslarımı anlattım. Yerimizde sayıp durduğumuz ve uyuyamadığımız gecelerden ve paranoyalardan bahsettiğim bir şarkı” dedi.