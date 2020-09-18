Anıl Yülek’ten yeni tekli

Sanatın pek çok farklı disiplinin durma noktasına geldiği, sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayınlar ve özel dijital derslerle üretkenliğin devam ettiği pandemi süreci, sanatçılar için yeni üretimlerin müzikseverlerle buluştuğu bir döneme yol açtı.

Anıl Yülek, bu süreçte İzel Susam ile birlike Yazlık şarkısını dinleyicilerle buluşturdu.

Yülek, şarkı ile ilgili şöyle dedi: “Pandemi sürecinde yaşadığımız sıkıntıları umuda dönüştürmek için yaptığımız bu çok özel çalışmada, söz ve müzik İzel Susam'a, aranje Gündüzcan Çetinkaya'ya ait . İzmir Urla'da yaptığımız klibimizin yönetmeni Erdem Eryılmaz ile şahane bir çalışmaya imza attık.”