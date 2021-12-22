Animasyon ödüllerinde Disney ve Netflix etkisi
Animasyon filmlerini değerlendiren Annie Ödülleri'nde bu yıl en çok aday gösterilen dört filmden üçü Disney'e ait. Bu yılki adaylar arasında Disney yapımları kadar Netflix yapımları da dikkat çekiyor.
1972 yılından beri Uluslararası Animasyon Film Derneği tarafından verilen ve prodüksiyon, senaryo, dublaj, ses efekti gibi animasyon yapımında çalışan yaratıcıları ödüllendiren Annie Ödülleri, yeni adaylarını açıkladı.
Raya ve Son Ejderha toplam 10 daldaki adaylığıyla başı çekerken, dokuz daldaki adaylığıyla Encanto ve sekiz daldaki adaylığıyla da Pixar’dan Luca bu yıl Annie’nin öne çıkanları arasında. Ayrıca Netflix’in The Mitchells vs. The Machines’i (Ailem Robotlara Karşı) ve Arcane, Trollhunters gibi diğer popüler şovları da Netflix Annie Ödülleri’ne âdeta göz kırpıyor.
Annie Ödülleri’nde yarışacak yapımlardan bazıları şu şekilde listelendi:
Büyük ödül olan En İyi Animasyon Filmi için:
Raya and the Last Dragon (Raya ve Son Ejderha)
Enkanto: Sihirli Dünya
Luca
The Mitchells vs. The Machines (Ailem Robotlara Karşı)
Sing 2
En iyi karakter tasarımı
Luca
Raya and the Last Dragon (Raya ve Son Ejderha)
Ron’s Gone Wrong
The Mitchells vs. The Machines (Ailem Robotlara Karşı)
Vivo
Televizyon, yaş gruplarına ayrılmış olduğu için biraz farklı; ancak genel izleyiciler için en iyi TV programı adayları:
Arcane
Bob’s Burgers
Love, Death + Robots
Star Wars: Visions
Tuca & Bertie
Annie Ödülleri, 26 Şubat 2022’de Los Angeles’ta sahiplerini bulacak.