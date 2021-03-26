Kaçırılan akademisyen kardeşlerini kurtarmak için her yolu deneyen gizli servis ajanları Akif ve Araz'ın, Ermeni çetelerince alıkonulan Rus bilim adamı Mihael Mark'ı kurtarma operasyonunu üstlenmek zorunda kalmalarını konu alan “Anka” filminin çekimlerine Kula ve Uşak'ta başlandı.

Senaryosunu Murat Ünaloğlu'nun yazdığı filmin kadrosunu, Wilma Elles, Selahattin Taşdöğen, Levent Sülün, Selin Sezgin, Özcan Varaylı, Esin Benim, Murat Ünaloğlu, Cihad Kıtır ve Onur Yenidünya oluşturuyor. Filmin müziklerini Cannes'dan ödülle dönen Bıyık ve Kamilet'in müziklerini de yapan Türkay Nişancı yaparken, yönetmen koltuğunda Üçüncü Dünya ve Perihan filmlerinin yönetmeni Metin Kuru oturuyor.