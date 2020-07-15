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Anka ne demek? Anka isminin kısaca anlamı…
Anka ne demek? Anka isminin kısaca anlamı…
Kız ve erkek isim anlamları yeni bebek sahibi olacak çiftler tarafından en çok araştırılan konular arasındadır. Bu isimlerden biri de Anka'dır. Kız isimleri arasında ilgi çeken Anka ismi anlamıyla da beğeni kazanıyor. İşte Anka isminin anlamı...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 15 Temmuz 2020 - 11:03

Bebek isimleri eskiden takvimlerden takip edilirdi. Şimdilerde ise online isim sözlüklerinden anlamlarıyla beraber bulunabiliyor. Anne-baba adaylarının isim anlamı ararken birkaç kriteri bulunuyor. Bazıları klasik isimleri severken bazıları ise daha önce duyulmamış isimleri tercih ediyor. Bazıları için de isimlerin dini anlamları büyük önem taşıyor.

İsimler sözlüğünde anlamı en çok araştırılan isimlerden biri de Anka’dır. ‘Anka ismi ne anlama geliyor?’ haberimizden kısaca anlamını okuyabilirsiniz.

ANKA’NIN İSİM ANLAMI

Anka ismi Arapça kökenlidir. Masallarda adı geçen ve gerçekte var olmayan büyük bir kuş olarak bilinir.

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Son güncelleme: 11:05 - 15.07.2020