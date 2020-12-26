Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi yeniden ziyarete açılıyor

Açıklamada şöyle denildi:

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, 1’inci Ulusal Mimarlık Dönemi’nin en görkemli yapılarından biri olan Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi’nin tarihi binası ve eserlerine ilişkin yürütülen kapsamlı restorasyon çalışmalarına, 2019 yılının Aralık ayında başlandı.

Görsel sanatlar alanında Türk sanat tarihinin en nadide eserlerini 1980 yılından bu yana bünyesinde barındıran Müze'nin kurumsal kimliği ve teknik alt-yapısı, çağdaş müzecilik anlayışına uygun olarak yeniden yapılandırıldı. Kapsamlı envanter çalışmasıyla müze koleksiyonundaki eserlerin detaylı bilgileri dijitalize edilerek kayda alındı. Kondisyon analizleri yapılan eserlerin bir kısmı restore edildi ve çerçeveleri yenilendi.

Restorasyon çalışmaları kapsamında; eserler, ileri teknolojiye sahip, yanmaz özellikli, yeni nesil akıllı depo sistemi ile korunmaya alındı. Müze ve eserlerin devamlı olarak takip edilmesini sağlayan gelişmiş kamera ve alarm sistemi kuruldu.

Görsel sanatlar alanında Türk sanat tarihinin son 150 yıllık serüvenini muhafaza eden milli bir hazine olan Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi’nin teşhiri de yenilendi. Yeni teşhirin küratörlüğünü Prof. Dr. Kıymet Giray yaptı. Ziyaretçiler, aralarında Osman Hamdi Bey'den Şeker Ahmet Paşa'ya, İbrahim Çallı’dan Bedri Rahmi Eyüpoğlu'na resim sanatının önde gelen isimlerinin paha biçilemez 240 adet eserinin sergileneceği müzede Türk resim ve heykel sanatının başyapıtlarını yakından görme ve keyifli vakit geçirme imkânına sahip olacaklar. Küratör Prof. Dr. Kıymet Giray, kaleme aldığı ve sergiyle aynı ismi taşıyan Başyapıtlar kitabında eserlerin hikâyelerinin yanı sıra müzenin tarihçesine de yer verdi.

Sanatseverler, müze için ilk defa kurulan internet sitesinden (www.arhm.ktb.gov.tr) de müze ve koleksiyona ilişkin ayrıntılı bilgilere ulaşabilecek ve etkinlikleri yakından takip edebilecekler.