Ankara Kitap Fuarı başladı

19’uncu Ankara Kitap Fuarı, ATO Congresium’da bugün başladı. 500’ü aşkın yayınevi ile sivil toplum kuruluşunun katıldığı fuar, 10 Aralık’a kadar devam edecek. Fuar’ın açılışına katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş “Maalesef günümüzde kitap okuma sayısı çok az” dedi.

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Eylül Fuarcılık tarafından 19'uncusu düzenlenen ve 500'ü aşkın yayınevi ile sivil toplum kuruluşunun katıldığı Ankara Kitap Fuarı, ATO Congresium'da bugün başladı. Fuar’ın “Onur Yazarı” Gülseren Budayıcıoğlu da bir dizi etkinlikle okurlarıyla bir araya gelecek. Eylül Fuarcılık tarafından gerçekleştirilecek olan Fuar'a Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği de destek veriyor. 19'uncu Ankara Kitap Fuarı aynı kapsamda önemli bir Güney Kore yazarını da ağırlayacak. Fuarın Uluslararası Onur Konuğu Yun Ko-eun olacak.

Ankara Kitap Fuarı, 10 Aralık'a kadar her gün 10.00- 20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

YAVAŞ: MAALESEF GÜNÜMÜZDE KİTAP OKUMA SAYISI ÇOK AZ.

Fuarın açılışına katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Maalesef günümüzde kitap okuma sayısı çok az. Gerek görmüyorlar. Kitap okumasalar da etrafımızda her şeyi biliyorlar. Sporu da biliyorlar siyaseti de biliyorlar, deprem konusunda da konuşuyorlar. İnşallah orada da konuşanları etrafınızdaki olanları bilgili, kültürlü, kendini kitaplarla yetiştirmiş bir Ankara, Türkiye hayal ediyorum” dedi.

ARINÇ: “BÜTÜN DİKKATLERİ KİTABA VERMEMİZ LAZIM”

Eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, “Bu Fuarcılık içerisinde bizleri sevindiren olay şudur, özellikle gençlerimizin kitaba olan ilgisi. Kitap pahalı bir meta haline geldi çünkü kâğıda dayanıyor. Herkesin telefonla meşgul olduğu fırsat bulduğunda da televizyon izlediği bir Türkiye bütün dikkatleri kitaba vermemiz lazım” dedi. (ANKA)

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