Ankara Kitap Fuarı başlıyor

Ankara Kitap Fuarı, 22 Ekim'de 16. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor.

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22-31 Ekim tarihleri arasında ATO Congresium’da düzenlenecek Ankara Kitap Fuarı, kapılarını 16. kez açmaya hazırlanıyor.

300'ü aşkın yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılacağı fuarda on gün süresince söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk aktiviteleriyle birlikte binden fazla etkinlik gerçekleştirilecek.

Fuar, kitapların gücünü keşfetmek üzere özenli bir etkinlik programı ve on binlerce kitap çeşidi ile okurları için hazırlanıyor.

30 sahafın da yer alacağı kitap fuarında okurlar birbirinden ilginç sahaf stantlarında kitaplar ve plaklarla karşılaşacak.

KONUK ÜLKE KAZAKİSTAN

16. Ankara Kitap Fuarı'nın bu yılki konuk ülkesi ise Kazakistan olacak. Bağımsızlığının 30. yılında konuk ülke statüsünde ağırlanan Kazakistan’ın eserleri Türkçe yayınlanmış yazarları da fuarda yer alacak.

Fuarın girişi hafta içi öğrenci, öğretmen ve engellilere ücretsiz olacak.

Ankara Kitap Fuarı, her gün 10.00 ile 20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. (İHA)