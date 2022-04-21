Ankara’da Arkeopark Açık Hava Müzesi turizme kazandırılacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkent tarihine ışık tutan yapılar arasında yer alan Roma Tiyatrosu'nun sol tarafında bulunan alanı Arkeopark olarak düzenliyor.

Sozcu.com.tr

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkent tarihine ışık tutan tarihi mekânları turizme kazandırmak ve hak ettiği değere ulaştırmak için şehrin birçok noktasında başlattığı restorasyon çalışmalarını sürdürüyor.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, ‘Arkeopark Projesi’ kapsamında Roma Tiyatrosu’nun sol tarafında yer alan ve kazı çalışmaları sırasında Roma dönemine ait su yolları ve çok sayıda tarihi tabakanın ortaya çıkarıldığı alanı Açık Hava Müzesi olarak turizme kazandıracak.

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