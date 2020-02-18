Ankara’da Mustafa Kemal coşkusu!

SÖZCÜ Yazarı Yılmaz Özdil’in Atatürk'ün hayatını kaleme aldığı ve yüz binlere ulaşan Mustafa Kemal adlı kitabı, Müjdat Gezen Tiyatrosu tarafından sahneye uyarlandı. Yenimahalle Nazım Hikmet Sahnesinde sergilenen oyunun Ankara galası büyük ilgi gördü ve coşkuyla izlendi.

Oyunun gösterimine 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de üniversite öğrencisi olan torunu Sezer ile birlikte katıldı. Gösteriyi, emekli Orgeneral Hurşit Tolon, Başkent Üniversitesi kurucusu Prof. Mehmet Haberal ve İsmet İnönü’nün kızı Özden Toker ile torunu Gülsün Bilgehan da izledi.

SAHNEDE 44 OYUNCU

Duayen tiyatrocu Gezen, oyunu “Mustafa Kemal’le ilgili söylenecek sözler kitaplara sığmıyor. Kalın bir kitap yaptı Yılmaz, yine de sığdıramadı. Ben de oyunlaştırıp 2 saate indirdim ama onun anlatılacak o kadar fazla şeyi var ki, ben oyunun sonunda çıkıp sunucuymuş gibi kalanları anlatıyorum” diyerek tanıttı.

Senaryosu Müjdat Gezen tarafından yazılan ve 44 oyuncunun sahne aldığı ‘Mustafa Kemal' oyununun yönetmenliğini Barış Taşkın üstlendi. Müziklerine ise İbrahim Gönenç imza attı. Oyunda 200’den fazla farklı kostüm, 100’den fazla aksesuar ve Çanakkale’den Çankaya’ya, Selanik’ten Anıtkabir’e 50’den fazla da dekor kullanıldı.