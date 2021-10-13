Ankara’nın en büyük tiyatro salonu açıldı

Ankara'nın en büyük tiyatro salonu olan Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla açıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi, tek perdelik ‘Bizim’ Yunus adlı tiyatro oyunuyla açıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da oyunu izledi. Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi açılış oyununda, Ankara Valisi Vasip Şahin, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ve birçok milletvekili yer aldı.

Oyun sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, “Başta Pursaklar olmak üzere bütün Ankara halkı için buranın en iyi şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte Devlet Tiyatroları tam kapasite oyunlarını sergilemeye başladı. Pandemi sırasında en çok etkilenen şeylerden biri de sanat etkinlikleri. Kültür ve sanatta da pandemi öncesine dönmemiz gerekiyor. Bu tarz etkinlikler de normalleşme açısından en güzel etkinliklerden biri. Devlet olarak özel sektörün kültür ve sanat faaliyetlerine destek olmamız gerekiyor” dedi.

679 KAPASİTELİ SALON

Yeni açılan sahnenin Ankara’daki 12. Devlet Tiyatrosu sahnesi olduğunu belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Pandemi arası girmeseydi bir yıl önce faaliyetlerimize başlayacaktık. Burası 679 koltuk kapasitesiyle de Ankara’daki en büyük Devlet Tiyatroları sahnesi. Bunu Pursaklar’a ve Ankara'ya kazandırmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.

“ANKARALILAR DAHA KOLAY BİLET BULACAK”

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt da “Ankara’nın doğusunda batısında, kuzeyinde ve güneyinde sahnelerimiz oldu. Ankara'daki en büyük sorun bilet bulamama sorunuydu. Pursaklar sahnemizin açılmasıyla Ankaralılar daha kolay biletlere ulaşacaklar” diye konuştu. (İHA)