Ankara’ya elektronik müzik geliyor

Bu sene Ankara'da üçüncüsü gerçekleşecek olan Burn Sonance Festival, 9 Eylül’de Club Mirador’da Main Stage ve Chill Stage olmak üzere 2 farklı sahnede gerçekleşecek. Gus Gus (Live), Sebastian Mullaert, Artbat, Louisahhh, Chaim, Islandman, The Last Sense gibi dünya elektronik müziğinin önde gelen birçok ismi Ankaralı dinleyicilerle buluşacak.

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Burn Sonance Festivalde Main Stage'de, 1995 yılından günümüze kadar elektronik müziğe farklı anlamlar katarak 9 albüm, 20 single üreten İzlanda menşeili elektronik tekno/soul müzik grubu Gus Gus canlı performans sergileyecek. Minilogue'ın diğer yarısı olarak da bilinen, 2014'den bu yana solo olarak müzik kariyerine devam eden İsveçli Sebastian Mulleart, Kiev çıkışlı iki deneyimli isim Artur ve Batish kurduğu Artbat tech house klasmanında müzik listelerini zirvelerini zorlayan parçalarıyla kabinde yerlerini alırken, New York doğumlu Bromance Records bünyesinde başarılı deep house çalışmalarına imza atan Louisahhh gibi önemli isimleri ağırlayacak.

Chill Stage'de Berlin, New York Londra kulüplerinin vazgeçilmez isimlerinden Chaim, Alman prodüktör Iorie, ülkemiz elektronik müziğin önemli oluşumlarından Islandman Burn Sonance Festival katılımcılarına yazın son günlerinde müzik keyfi yaşatacak.