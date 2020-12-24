Anke’nin heykelleri İstanbul’da

İlk bakışta pastayı andıran ve minik krema hareketlerinin tekrarlarından oluşan rengarenk özgün heykellerin yer aldığı Berlinli sanatçı Anke Eilergerhar’da ait eserler, sanat galerisi Anna Laudel’de sergilenmeye devam ediyor.

Heykel ve serigrafi dahil olmak üzere farklı türlerde 30’un üzerinde eserin görülebileceği serginin görülme tarihi alınan tedbirler kapsamında ziyaret saatlerinin değişmesi nedeniyle 14 Ocak’a kadar uzatıldı.

DİRENÇ VE ESNEKLİK ANLAMINA GELİYOR

Sanatçının pigmented polyorganosiloxan isimli özel bir silikon malzeme ve porselen kullanarak ürettiği heykel serisi galerinin üç katında görülebiliyor. Adını Türkçe’de direnç-esneklik anlamına gelen resilience kelimesinden alan sergideki eserler, ne kadar yumuşak ve güçsüz görünse de sert ve güçlü.

“SANATÇI İÇİN MÜKEMMEL HEYKEL FORMU”

Silikon katmanlarını şekillendiren, mutfak objelerinin sıra dışı kullanımıyla oluşan sergi hakkında bilgi veren galeri asistanı Eda Etik, “Sanatçının Türkiye’deki ilk sergisi. Sergide minik bir krema hareketinin defalarca tekrarlandığını görüyorsunuz. Bu form sanatçı için mükemmel heykel formu olarak kabul ettiği, kendisinin çok hayran olarak yıllardır tekrarladığı bir şekil. Sergide de bunu farklı formlarda ve renklerde kullandığını görüyorsunuz. Özel silikonun yanı sıra aynı zamanda porselenler de çok yer alıyor. Onun dışında farklı paslanmaz çelik gibi kullanılan malzemeye zıt olan ikinci bir malzemeyi de silikonla bir araya getirerek kullandığını görüyorsunuz” diye konuştu.

ZİYARETÇİLER RANDEVU SİSTEMİYLE ALINIYOR

30’dan fazla eserin görüldüğü sergiye pandemi nedeniyle sınırlı sayıda ve randevu ile ziyaretçi kabul ettiklerini belirten Etik, “Pandemi nedeniyle randevu sistemiyle ziyaretçi kabulüne geçtik. Sergiyi gezmek isteyen ziyaretçiler öncelikle web sitesi üzerinden randevu oluşturuyor. Arayıp randevu da alabilirler. Grup şeklinde ziyaretçi kabul edemiyoruz. Sosyal mesafe ve kişi sayısına uymamız gerekiyor. Galeri içerisinde fotoğraf çekimine herhangi bir problem yok ama en önemli ricamız eserlere dokunulmaması ve maskelerin çıkmaması” ifadelerini kullandı. (DHA)