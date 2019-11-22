Gerekli Kitaplar biyografi yayıncılığını sürdürüyor. Yayınevi, 12. kitabı “Nâzım Hikmet: Anlamı Örgütleyen Ozan”ı yayınladı. Kitabı Onur Akyıl, kaleme aldı.

Onur Akyıl, sunuş yazısında şu ifadeleri kullandı:

“İnsanlar, okurlar, edebiyatçılar, komünistler her Nâzım dediklerinde hep başka bir şeye gönderme yaparlar. Nâzım'ın kendisine dönen, kendisine erişen göndermeler ise aslında hiç de ilginç olmasa da ilginçtir, ilginç olduğu düşünülebilir; böyle söylenir. Böylelikle süren şey Nâzım'dan çok, politik olandır aslında, sağlanan budur. Dolayısıyla Nâzım'ın bunu hak edip etmediğine hep yeniden bakmak gerekir. Bu anlamda yapılmış bir çalışmadır bu; bir biyografidir elbette, bir Nâzım biyografisidir. Fakat açık olan başka bir şey var ki, biyografi çalışmalarında genel olarak ele alınan, üzerine çalışılan ismin hayatından, yaşamının önemli noktalarından ya da ayrıntılarından bahsedilirken yaşamayan bir şey çıkar ortaya; yaşanmamış gibi duran bir hayat. Kuru bilgiler, seçilmekte ve istiflenmekte zorlanılmış ayrıntılar, durup dururken üzerine gidilen ve neredeyse ele alınan ismin hayatıyla yakından uzaktan ilgisi olmayan başka başka meseleler… Kısacası, gerçekten de biyografi en zor çalışma türlerinden biridir hele ki söz konusu Nâzım gibi bir isim olduğunda.”