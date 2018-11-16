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Anne-baba olabilmenin eğlenceli hikayesi
Anne-baba olabilmenin eğlenceli hikayesi
Oyuncu Kalust Şalcıoğlu ve yazar Şebnem Seçkiner’in yazıp oynadığı anne baba komedisini konu olan 'Baba Naber' isimli oyun, sanatseverleri bekliyor.
Kültür Sanat 16 Kasım 2018 - 09:26

Bir karı-kocanın çocuk sahibi olmadan önce yaşadıklarını, hamilelik sürecini ve sonrasını anlatan ‘Baba Naber' oyunu, 24 Kasım saat 14:00'de Marmara Park AVM'nin zemin katında sahnelenecek. Kadının hamilelik sürecinde yaşadığı değişimleri, erkeğin bunu önce anlamaması, ardından gelen lohusalık, erkeğin “baba olma” çalışmaları, ailelerin baskıları, yaşadıkları psikolojik süreçlerin ironik dille anlatıldığı oyun 30 dakika boyunca izleyicilere keyifli anlar yaşatacak.

Oyun, Marmara Park AVM’de ücretsiz olarak sahnelenecek. Komediden sonra, Kalust Şalcıoğlu ve Şebnem Seçkiner, kendilerini izleyenlerle bir araya gelecek.

babanaber
Son güncelleme: 12:34 - 16.11.2018

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