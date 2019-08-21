Anne babaların imdadına yetişen kitap

Yağmur Artukmaç ile Psikolog Pınar Çakır'ın hazırladığı, Nurbanu Asena'nın resimlediği Bilgi Yayınevi etiketi ile okurlarla buluşan ‘Teo’nun Kaka Kitabı’ kitap iki bölümden oluşuyor. İlk bölümde resimli bir hikayeyle çocuğun tuvaletle tanışması, “Kakalar nereye gidiyor?”, “Kaka yapmasak olmaz mı?” gibi kafasına takılan sorulara yanıt bulması anlatılıyor.

Kahramanımız Teoman'a eşlik eden Kaplumbağa Kamil ve neşeli resimlerle, tuvaleti tanıma serüveni eğlenceli bir hikayeye dönüşüyor. Renkli, esprili çizimleriyle bu bölüm çocukların da ilgisini çekiyor ve kitabı ellerine alıp tekrar tekrar anne-babalarına götürerek birlikte okumak istiyorlar.



Hikayeden sonra Anne Babalara Öneriler bölümü var. Bu bölümde “Ne zaman başlanmalı?” “Nasıl başlamalı?” “Neler yapılmamalı?” gibi alt başlıklarla anne babaların bu süreçte karşılarına çıkacak soru ve sorunlarla ilgili açıklayıcı tavsiyeler yer alıyor, tuvalet eğitiminin oyuna dönüştürülmesi, yardımcı aparatların kullanımı gibi önemli bilgiler yer alıyor. Yine aynı bölümde çocukların yaşayabileceği kaygılar da açıklamalı olarak anlatılıyor. Kakasından ayrılmak istemeyen çocukların davranışları, onlara karşı nasıl yaklaşmak gerektiği, muayene veya lavman korkusu gibi konular kısaca ele alınıyor.

Madalyon Psikiyatri Merkezi tarafından onaylanan kitap aslında her biri farklı bir sorun temelinde hazırlanmış dokuz kitaplık “Teo Serisi”nin kitaplarından biri. Diğer kitaplar Teo'nun Tırnak Yeme Kitabı, Teo'nun Gece Korkusu Kitabı, Teo'nun Dalga Geçme Kitabı, Teo'nun Can Sıkıntısı Kitabı, Teo'nun Tablet Kitabı, Teo'nun Zorbalık Kitabı, Teo'nun “Ben Nereden Geldim?” Kitabı ve Kral Teo Kitabı isimlerini taşıyor.

KÜNYE

Yayınevi: Bilgi Yayınevi

Yazar: Yağmur Artukmaç, Psikolog Pınar Çakır

Resimleyen: Nurbanu Asena

Sayfa sayısı: 24

Kağıt: Renkli Kuşe