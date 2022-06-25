Anne Frank Google tarafından anıldı! İşte Anne Frank’ın hayatı…

Anne Frank, İkinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan Yahudi soykırımının (Holokost) sembol isimleri arasında yer alıyor. Anne Frank Google'da Doodle oldu. Nazilerden kaçarak Hollanda’ya sığınan Yahudi bir ailenin kızı olan Anne Frank, Amsterdam’da saklanarak geçirdiği iki yılı anlatan günlük ile dünyada en çok okunan edebi Holokost eserlerinden birinin yaratıcısı oldu.

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Google hazırladığı özel Doodlelar ile tarihe damga vurmuş sanatçıları, bilim insanlarını ve yazarları anmaya devam ediyor. Bu isimlerde biri de Anne Frank oldu. Anne Frank, 12 Haziran 1942 ile 1 Ağustos 1944 arasında günlük tutmuştu.

ANNE FRANK KİMDİR? İŞTE HAYATI…

Annelies Marie “Anne” Frank 12 Haziran 1929 tarihinde doğdu. Yahudi kökenli Alman-Hollandalı günlük yazarı olan Anne Frank, Nazi işgalleri ve vahşeti nedeniyle hayatının bir bölümünü saklanarak geçirdi. II. Dünya Savaşı sebebiyle 1942’den 1944’te kadar işgal altındaki Hollanda’daki yaşamını yazdığı günlüğü daha sonra Anne Frank’in Hatıra Defteri adıyla basıldı. Frank bu sebeple Holokost’un en bilinen mağdurlarından biridir. Kendisi konu alan birçok kitap, tiyatro oyunu ve film bulunuyor.

Anne Frank, Frankfurt, Almanya’da doğdu. Naziler’in Almanya’yı kontrol altına almasıyla dört buçuk yaşındayken ailesiyle birlikte, hayatının çoğunu geçireceği Amsterdam, Hollanda’da yaşadı. Alman vatandaşı olarak doğdu, 1941’de vatandaşlığını kaybetti. Mayıs 1940’ta Almanların Hollanda işgaliyle Amsterdam’da kapana kısıldı. Temmuz 1942’de Yahudilere yapılan zulüm arttığı için ailesiyle birlikte evdeki kütüphanenin arkasında gizli bir odaya saklandı. Bu zamanda Ağustos 1944’te ailenin Gestapo tarafından tutuklanmasına kadar geçen sürede, doğum günü hediyesi olan günlüğüne düzenli olarak yaşadıklarını yazdı. Aile tutuklanınca Nazi toplama kamplarına gönderildi. Ekim veya Kasım 1944’te ablası Margot ile Auschwitz’ten Bergen-Belsen toplama kampına gönderildiler. Birkaç ay sonra burada muhtemelen tifüsten öldüler. Kızıl Haç ölümlerini Mart olarak tespit etmiş ve resmi ölüm tarihi 31 Mart olarak belirlemişti ancak 2015’te Anne Frank’in Evi’nde yapılan araştırmalar Şubat’ta ölmüş olmalarının daha muhtemelen olduğunu gösterdi.

Babası Otto Frank ailenin savaştan kurtulan tek üyesidir. Amsterdam’a döndüğünde kızının günlüğünün sekreteri Miep Gies tarafından muhafaza edildiği öğrendi ve 1947’de Anne Frank’in günlüğü yayımlattı. Günlük 1952’de The Diary of a Young Girl (Bir Genç Kızın Günlüğü) adıyla İngilizceye çevrildi, günümüzde 70’in üzerinde farklı dilde yayımlandı.