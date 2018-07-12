Anne Marie’den Türk halısı talebi

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‘Rockabye’ şarkısıyla geçen yıl müzik listelerini alt üst eden Anne Marie, 17 Temmuz’da Serik’e bağlı Belek turizm merkezindeki 5 yıldızlı bir otelde konser verecek. Türkiye’deki ikinci konserini verecek İngiliz ünlü şarkıcı, konser öncesi menajeri aracılığıyla bir takım taleplerde bulundu. Otelde konaklayacağı ultra lüks villaya Türk halısı konulmasını isteyen şarkıcı 27 yaşındaki Anne Marie’nin diğer talepleri arasında puzzle ve hayranlarına imza vermek üzere özel bir kalem de yer aldı.

ÖZEL EKİP HİZMET EDECEK

Crown Villa’da konaklayacak olan Marie, konserden iki gün önce yaklaşık 3 bin 800 metrekarelik alana sahip olan villaya yerleşecek. Anne Marie’ye butler (kâhya), aşçı, servis ve temizlik elemanı olmak üzere toplam 10 kişilik özel bir ekip hizmet edecek. Havaalanından helikopterle otele getirilecek olan sanatçı, havada kısa bir Antalya turu da yapacak.

Anne Marie’nin konserinin ardından aynı otelde 30 Temmuz’da müziğin yaşayan efsanesi Tom Jones, 14 Ağustos’ta ise İngiliz şarkıcı, şarkı yazarı ve model Dua Lipa sahne alacak.

DHA