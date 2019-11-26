‘Anne’ye Latin Amerika’dan ödül

Med Yapım – MF Yapım ortak yapımı olan, başrollerini Cansu Dere, Vahide Perçin ve küçük yıldız Beren Gökyıldız'ın paylaştığı Anne dizisinin başarısı Latin Amerika'ya kadar yayıldı. Mip Cancun çerçevesinde Reed Midem ile ortaklaşa düzenlenen PRODU ödül töreninde Latin Amerika'nın en iyileri ödüllerini alırken, “En İyi Yabancı Drama Dizisi” ödülü Anne dizisinin oldu.

Dizinin yapımcılarından Fatih Aksoy, ödülle ilgili “Daha önce Anne dizisiyle Japonya'da en iyi yabancı drama dizisi ödülü almıştık. Bu, Anne dizisinin kazandığı 2. uluslararası ödül oldu. Bu ödül bizi gururlandırdı. Ama önemli olan Türk dizilerinin hem Latin Amerika'da hem de tüm dünyada başarısını devam ettirmesidir” dedi.