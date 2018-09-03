Anons, Venedik’te görücüye çıktı

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Mahmut Fazıl Coşkun'un hem yönetmen koltuğunda oturduğu hem de senaryosunu Ercan Kesal ile birlikte kaleme aldığı “Anons”, 75. Venedik Uluslararası Film Festivali'nin Orizzonti bölümünde yarışıyor. “Anons”un dünya prömiyeri festival kapsamında, Venedik'in Lido yarımadasında bin 400 kişilik Sala Darsena'da gerçekleşti. Sinemaseverlerin yoğun katılım gösterdiği prömiyere; yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun, oyuncular Ali Seçkiner Alıcı, Tarhan Karagöz, Murat Kılıç, Şencan Güleryüz, senarist Ercan Kesal, yapımcılar Halil Kardaş, Tarık Tufan, ortak yapımcı Boris Chouchkov, BKM adına Zümrüt Arol Bekçe, yapım tasarımcısı Laszlo Rajk ve görüntü yönetmeni Krum Rodriguez katıldı.



İzleyenler tarafından finalde ayakta alkışlanan filmin ardından yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun, senarist Ercan Kesal ve oyuncular ile soru-cevap gerçekleşti. Film çıkışında ise “Anons” ekibi seyircinin yoğun ilgisi ile karşılaştı. Aralarında “Anons”un da yer aldığı filmlerin yarıştığı Orizzonti bölümü ödülleri, 8 Eylül 2018 Cumartesi akşamı gerçekleşecek kapanış töreninde sahiplerini bulacak. Gelecek aylarda Türkiye'de vizyona girecek olan “Anons”, öte yandan festival yolculuğuna da devam edecek.

FİLMİN KONUSU…

1963 yılı, Mayıs ayının son günleri… Teğmen Şinasi, Binbaşı Kemal, Binbaşı Rıfat ve Albay Reha aynı gece Ankara'da başlayacak olan askeri darbenin İstanbul ayağında, darbe bildirisini İstanbul Radyosu'ndan anons etmeyi planlamaktadır. Yeterince güçlü ve etkili yapılan bir anons sonucunda darbenin başarılı olacağından ve halk desteğini arkalarına alacaklarından emindirler. Fakat hiçbir şey bekledikleri gibi gitmeyecektir. Her şeyin planlama ve askeri güçle çözülebileceğine inanan bu dört asker, kendilerini başkalarının adına karar verebilecek konumda hissetmişlerdir. Fakat onları yenilgiye uğratan şey sivil hayatın görünmez gücüdür.