Antalya Altın Portakal Film Festivali biletleri tükendi

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin biletleri satışa çıktıktan 7 saat sonra tükendi. Organizatörler filmler için ek seans açtı.

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığını üstlendiği, idari direktörlüğünü Cansel Tuncer'in, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu'nun, sanat yönetmenliğini Başak Emre'nin üstlendiği festivalde, Antalya Film Forum'un direktörlüğünü Müge Özen ve Pınar Evrenosoğlu yürütüyor.

Festivalde geçen yıl pandemi önlemleri nedeniyle başlatılan ve büyük ilgiyle karşılanan açık hava gösterimleri bu yıl da devam edecek.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması filmleri Yıldızların Altında 1 (Cam Piramit Yanı), Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması filmleri Yıldızların Altında 2 (Doğan Hızlan Kütüphanesi Arkası) ve Ulusal Belgesel ve Kısa Metraj Film Yarışması filmleri ise Yıldızların Altında 3 (AKM, Amfi Tiyatro) açık hava sinemalarında izleyiciyle buluşacak.

Gösterimlere girebilmek için iki doz aşı yaptırmış olmak ya da Covid geçirdikten sonra bilimsel olarak kabul edilen bağışıklık dönemi içinde olmak gerekiyor.

AÇILIŞ TÖRENİ 2 EKİM’DE

Festivalin açılış töreni 2 Ekim’de, kapanış ve ödül töreni 9 Ekim’de kapalı spor salonunda gerçekleşecek.

Bu arada yoğun ilgi gösterilen festivalde, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması filmleri için AKM Aspendos Salonu’nda yeni gösterim seansları açıldı.

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