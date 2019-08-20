Türk sinemasının en önemli etkinliklerinden Antalya Altın Portakal Film Festivali, özüne dönüyor. Önceki yıllarda festival kapsamından çıkarılan Ulusal Yarışma geri dönüyor. Bu yılki teması "Öze Dönmek" olan festivalin afişinde Türkan Şoray yer alıyor. Ayrıca festival kapsamında bu yıl kadın oyunculara ilk kez Cahide Sonku Özel Ödülü takdim edilecek.

Festivalin basın ile ilk buluşması bugün Antalya'da gerçekleşti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ev sahipliğinde düzenlenen ve festivalin idari direktörü Cansel Çevikol Tuncer ile festival yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu'nun da katıldığı basın buluşmasında, festivalin yenilikleri ve değişimi ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı. Bu yıl Türkan Şoray'ın ikonik görüntüsünü afişine taşıyan Antalya Altın Portakal Film Festivali, 56. yaşını kutlayacak ve 26 Ekim – 1 Kasım tarihleri arasında Türkiye ve dünya sinemasının en yeni örneklerini Antalyalı sinemaseverlerle buluşturacak.

‘ULUSAL YARIŞMA’ DÖNÜYOR

Muhittin Böcek, bugüne kadar festivale emek veren tüm yetkililere teşekkür ederek, “Sinemamızı halka ulaştırmak adına elimizden geleni yapacağız. Bu yıl temamız ‘Öze Dönmek'. Bunun için de, Altın Portakal adını festivale, iki yıl önce kaldırılan ulusal yarışmaları da yeniden sinemamıza, yani asıl sahiplerine geri veriyoruz. Festivalin endüstri bölümü Antalya Film Forum da, bu yıl Olena Yershova direktörlüğünde yeni projelere destek olmaya ve bu projeleri uluslararası düzeyde tanıtmaya devam edecek” dedi. Festivalin hazırlık sürecinde sektör temsilcileri ile bir araya geldiklerini anlatan Böcek, bu yıl festivale Türkiye'nin dört bir yanından 100 öğrencinin de katılacağını ve etkinlikleri ücretsiz izleyeceklerini açıkladı.

Cansel Çevikol Tuncer ise bu yıl festivalde 1 milyon 357 bin 500 TL değerinde ödül dağıtılacağını söyleyerek, “Ulusal Yarışma'da toplamda 810 bin TL, Uluslararası Yarışma'da 97 bin 500 bin TL ve Antalya Film Forum'da 450 bin TL değerinde ödüller verilecek” dedi. Bu yılın yeniliklerinden bir diğeri ise, sektördeki kadın emeğinin görünürlüğüne dikkat çekmek amacıyla ilki verilecek 50 bin TL değerindeki Cahide Sonku Ödülü olacak.



AFİŞTE TÜRKAN SULTAN VAR

Festivalin afişini de tanıtan Tuncer, Türkan Şoray'ın ikonik görüntüsünün kullanılmasını da şu sözlerle açıkladı: “Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin öze dönüş yolculuğunu bu yılın görsel kimliğine de yansıtıyor ve sinemamızın sultanı Türkan Şoray'ı festival afişine taşıyoruz. Şoray, festivalin ilk yılı olan 1964'te, bir diğer Metin Erksan filmi “Acı Hayat”taki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu seçilmişti ve ulusal yarışmanın geri döndüğü bu yıl, onun eşsiz görüntüsüyle merhaba demek bizim için çok anlamlı” ifadelerini kullandı.