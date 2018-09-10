Geçtiğimiz yıl Ulusal Kategori'nin kaldırılmasıyla tepki çeken, bu yıl da Ulusal Kategori'siz şekilde gerçekleştirilmeye hazırlanan 55. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde yarışacak filmler belli oldu.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, 29 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 55’inci Uluslararası Antalya Film Festivali’nde yarışacak 8’i uluslararası, 2’si ulusal olmak üzere toplam 10 film belli oldu. Tamamı Türkiye prömiyeri olacak yarışma filmleri, halkın ve genç izleyici jürisinin beğenisine sunulacak. Sanat direktörlüğünü Mike Downey’in yürüttüğü festivalin yarışma seçkisinde yer alan filmler şöyle:

Hirokazu Koreeda-Bir Aile İşi (Shoplifters), Alvaro Brechner-12 Yıllık Gece (A-Twelve-Years-Night), Pawel Pawlikowski-Soğuk Savaş (Cold War), Nadine Labaki-Capernaum, Sergey Dvortsevoy-Ayka, Derek Doneen-Kailash, Cristine Gallego ve Ciro Guerra- Göç Mevsimi (Birds of Passage), Jafar Panahi-Üç Yüz (Three Faces), Mustafa Karadeniz-Çınar(Planetree) ve Sefa Öztürk Çolak-Güven (Trust).

“CANNES, BERLIN, SUNDANCE GİBİ…”

Kurgusal ve belgesel uzun metraj filmlerden oluşan seçki hakkında bilgi veren Mike Downey, Uluslararası Antalya Film Festivali’nin bu yıl çıtasını daha yukarı çekerek uluslararası vizyonunun görünürlüğünü belirgin bir şekilde artırdığını söyledi. Cannes, Berlin, Sundance gibi film festivallerinin en iyilerini Antalyalı izleyiciyle buluşturacaklarını belirten Downey, film ekiplerinin geniş katılımla Antalya’ya gelmek istemelerinin kendisini gururlandırdığını kaydetti.

DHA