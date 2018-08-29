Antalya Film Festivali’nden çıkarılan Ulusal Yarışma devam ediyor

Geçtiğimiz yıl Uluslararası Antalya Film Festivali'nden çıkartılan ve bağımsız bir şekilde ilk kez düzenlenen 55. Ulusal Yarışma, bu yıl 30 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında ikinci kez İstanbul’da düzenlenecek.

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Geçtiğimiz yıl Uluslararası Antalya Film Festivali'nde ulusal yarışma kategorisinin iptal edilmesinin ardından bir araya gelen bir grup sinemacının düzenlediği Ulusal Yarışma bu yıl da devam ediyor. Ulusal Yarışma, geçtiğimiz yıl sinemanın geleceğine dair duyulan endişe ve pek çok sinemacı ile sinema kuruluşunun tepkisinin verdiği umutla, aşkla, cesaretle, dayanışmayla, neşeyle yola çıkmış ve bir gün mutlaka Antalya'ya ulusal yarışmanın geri döneceği düşüncesiyle etkinlikler düzenlemişti.

KADIN HAMLET AFİŞTE

Afişteki görsel, Metin Erksan’ın “Kadın Hamlet-İntikam Meleği” filminden alındı. 55. Ulusal Yarışma, Metin Erksan’ın Hamlet’i kadın olarak yorumladığı bu filmi saygıyla anarak; Türkiye sinemasının cürretine ve bu yılın gündemini oluşturan kadın sinemacıların eylemlerine dikkat çekiyor.



“NEYİNİZ VAR KAYBEDECEK?”

55. Ulusal Yarışma, 2. Antalya Festivali'nden ilhamla bu yılın sloganını belirliyor. En İyi Senaryo ve En İyi Üçüncü Film ödüllü Karanlıkta Uyananlar filminin unutulmayan repliği etkinliğin slogan cümlesi: Neyiniz var kaybedecek? 55. Ulusal Yarışma manifestosu şöyle diyor: “Neyimiz var kaybedecek? Ulusal Yarışma'nın iptaliyle birlikte, kaybedeceğimiz bir tarihimiz var. Tarihimizin, özellikle de Ulusal Yarışma tarihinin kazananlar ve katılanlardan, başkanlar ve müdürlerden, söylenenler ve söylenmeyenlerden fazlası olduğunu biliyoruz. Bizden çalınmaya çalışılan bu tarihin, varlığından haberdar bile olmadığımız mücadelelerle şekillendiğini görüyoruz. Hep sahip olduğumuzu düşündüğümüz şeylerin bile dayanışmayla kazanıldığını; sonsuza kadar sahip olacağımızı düşündüğümüz şeylerin bile bir anda elimizden alınabildiğini biliyoruz. Ulusal Yarışma'nın iptaliyle birlikte köksüzleşecek, yolunu kaybedecek bir sinemamız var. İzleyicisini kaybedecek filmlerimiz, susturulacak sinemacılarımız, coşkusunu kaybedecek sinemaseverlerimiz var. Zamanla ve emekle, üreterek ve deneyerek, başararak ve çuvallayarak oluşturduğumuz bir sesimiz, üslubumuz var. Bizi umutsuzluğa da sürüklese, bize güç de verse bu tarihe sahip çıkma sorumluluğunu duyuyoruz.”

ÖDÜLLER EKİM’DE…

55. Ulusal Yarışma seçkisi, 2017 Kasım ayından Ekim 2018'e kadar, vizyona girmiş, festivallerde gösterilmiş ya da henüz izleyiciyle buluşmamış yapımlardan oluşacak. Gelenek bozulmayacak ve bu yıl da Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği, Yıldırım Önal Anı Ödülü'nü Ulusal Yarışma'da takdim edecek. Sinema Yazarları Derneği jürisi Siyad En İyi Film Ödülü verecek. Jüri üyelerinin verdikleri puanlarla belirlenen ödüller 4 Ekim akşamı Cahide Müzikhol'de sahiplerini bulacak.