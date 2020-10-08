Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla gerçekleşen 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ortak yapım marketi ve proje geliştirme platformu Antalya Film Forum’un kazananları belli oldu. Salgın nedeniyle bu yıl çevrim içi gerçekleşen Forum’da ödüller birbirleri ile yarıştı.

5-7 Ekim 2020 tarihleri arasında Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında yapılan ve Olena Yershova Yıldız'ın direktörlüğünde gerçekleşen Antalya Film Forum'da bu yıl beş bölümde 14 proje toplam 470 bin TL para ödülüyle desteklendi.

Antalya Film Forum'da toplam 29 proje Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu, Uzun Metraj Kurmaca Work in Progress Platformu, Belgesel Work in Progress Platformu, Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu ve bu yıl başlatılan Dizi / Kısa Dizi Pitching Platformu kategorilerinde yarıştı.

30 BİN TL ÖDÜL

Sekiz projenin yarıştığı Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu'nda, Bobby Allen, Delly Shriazi ve Dilara Omur'dan oluşan jüri, iki projeye toplam 60 bin TL para ödüllü Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu Ödülü'nü verdi. Soner Sert'in “Bağlar” ve Vuslat Saraçoğlu'nun “Bildiğin Gibi Değil” adlı projelerinin her biri 30 bin TL para ödülü kazanırken; Erman Bostan'ın “Cadı” adlı projesi Film Standartları Post Prodüksiyon Ödülü'nü kazandı.

SABIRSIZLIK ZAMANINA 2 ÖDÜL BİRDEN

Çekimleri tamamlanmak üzere olan ya da post prodüksiyon aşamasındaki projelerin desteklendiği Uzun Metraj Kurmaca Work in Progress Platformu'nda ise beş proje yarıştı. Antoine Thirion, Aslı Özge ve Renan Artukmaç'tan oluşan jüri; Aydın Orak'ın “Sabırsızlık Zamanı” adlı projesine, 80 bin TL değerindeki Uzun Metraj Kurmaca Work in Progress Ödülü'nü ve Başka Sinema Dağıtım ve Promosyon Ödülü'nü verdi. Nazlı Elif Durlu'nun “Zuhal” adlı projesi, 40 bin TL değerindeki Uzun Metraj Kurmaca Work in Progress Jüri Özel Ödülü'nü aldı.

TRT’DEN 50 BİN TL ÖDÜL

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) bu yıl, bağımsız sinemaya desteğini 50 bin TL değerindeki TRT Uzun Metraj Kurmaca Work in Progress Ödülü ile sürdürüyor. TRT Ortak ve Dış Yapımlar Müdürü Faruk Güven'in açıkladığı ödülde, Kurmaca Work in Progress Platformu'nda yarışan, Erkan Tahhuşoğlu'nun “Koridor” adlı projesine 50.000 TL destek sunuldu.

BELGESEL SİNEMAYA DA DESTEK

Antalya Film Forum'un Belgesel Work in Progress kategorisinde 7 proje yarıştı. Projeler Adriek van Nieuwenhuyzen, Necati Sönmez ve Philippa Kowarsky'den oluşan jüri tarafından değerlendirildi. Toplam 60 bin TL değerindeki Belgesel Work in Progress Ödülü'nü, Ahmet Necdet Çupur'un “Örtbas” ve Ceylan Özgün Özçelik'in “Cadı Üçlemesi 15+” adlı projeleri paylaştı. Somnur Vardar'ın “Boşlukta” projesine, Postbıyık Ses Post Prodüksiyon Ödülü verilirken, İdil Akkuş ve Ekin İlbağ'ın yönetmenliğindeki “Düet”Başka Sinema Dağıtım Ödülü'nü aldı.

YENİ DİZİYE ÖDÜL

Antalya Film Forum'un, bu yıl yeni başlattığı platformu Dizi / Kısa Dizi Pitching Platformu'nda altı proje yarıştı. Bu projeleri; Laurence Herszberg, Sarp Kalfaoğlu ve Veronika Kovacova'dan oluşan jüri değerlendirdi.

*Serdar Kökçeoğlu ve Levent Çetin'in projeleri “Berlinist”, pilot bölümün prodüksiyonunda kullanılmak üzere 30 bin TL tutarındaki BluTv Dizi / Kısa Dizi Pitching Platformu Ödülü'nü kazandı.

*Can Evrenol'un projesi “Kısık Ateşte Pişmiş Kalp”e Color Up Renk Düzenleme Ödülü verildi.

*Ali Kemal Güven'in “İstanbul'un Erkekleri” projesi ise Beta Film Uluslararası Danışmanlık Özel Ödülü'nü kazandı.

Antalya'da film çekmeyi teşvik eden ve üç yıl önce kaybettiğimiz usta oyuncu Sümer Tilmaç'ın anısına verilen Sümer Tilmaç Antalya Film Destek FonuPitching Platformuiçin bu yıl üç proje yarıştı. Burak Göral, Müge Özen ve Onur Saylak'tan oluşan jüri, 150 bin TL tutarındaki Sümer Tilmaç Antalya Film Destek FonuPitching Platformu Ödülü, Emine Yıldırım'ın yöneteceği “Gündüz Apollon Gece Athena” adlı film projesine verdi. “Gündüz Apollon Gece Athena” ayrıca, Fono Film Post Prodüksiyon Ödülü ile de desteklendi.

ÖDÜL TÖRENİ 10 EKİM’DE

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığını yaptığı 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin İdari Direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu, sanat yönetmenliğini Başak Emre üstleniyor.

İŞTE KAZANANLAR VE ÖDÜLLERİ

UZUN METRAJ KURMACA PITCHING PLATFORMU

Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu Ödülü (30.000 TL): Bağlar (Yönetmen: Soner Sert | Yapımcı: Seçkin Akyıldız)

Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu Ödülü (30.000 TL): Bildiğin Gibi Değil (Yönetmen: Vuslat Saraçoğlu | Yapımcı: Vuslat Saraçoğlu)

Film Standartları Post Prodüksiyon Ödülü: Cadı (Yönetmen: Erman Bostan | Yapımcı: Nilüfer Küyel)

UZUN METRAJ KURMACA WORK IN PROGRESS PLATFORMU

Uzun Metraj Kurmaca Work in Progress Ödülü (80.000 TL): Sabırsızlık Zamanı (Yönetmen – Yapımcı: Aydın Orak)

Uzun Metraj Kurmaca Work in Progress Jüri Özel Ödülü (40.000 TL): Zuhal (Yönetmen: Nazlı Elif Durlu | Yapımcı: Anna Maria Aslanoğlu)

TRT Uzun Metraj Kurmaca Work in Progress Ödülü (50.000 TL): Koridor (Yönetmen: Erkan Tahhuşoğlu | Yapımcı: Zeynep Koray, İris Tahhuşoğlu, Yunus Yunusoğlu)

Başka Sinema Dağıtım ve Promosyon Ödülü: Sabırsızlık Zamanı (Yönetmen – Yapımcı: Aydın Orak)

BELGESEL WORK IN PROGRESS PLATFORMU

Belgesel Work in Progress Ödülü (30.000 TL): Örtbas (Yönetmen: Ahmet Necdet Çupur | Yapımcılar: Nadir Öperli, Delphine Morel, Anke Petersen)

Belgesel Work in Progress Ödülü (30.000 TL): Cadı Üçlemesi 15+ (Yönetmen: Ceylan Özgün Özçelik | Yapımcı: Armağan Lale)

Postbıyık Ses Post Prodüksiyon Ödülü: Boşlukta (Yönetmen – Yapımcı: Somnur Vardar)

Başka Sinema Dağıtım Ödülü: Düet (Yönetmen: İdil Akkuş, Ekin İlbağ | Yapımcı: Ali Bilgin)

DİZİ / KISA DİZİ PITCHING PLATFORMU

BluTv Dizi / Kısa Dizi Pitching Platformu Ödülü: Berlinist (Yaratıcı, Senarist: Serdar Kökçeoğlu, Levent Çetin | Yapımcı: Levent Çetin, Serdar Kökçeoğlu)

Color Up – Renk Düzenleme Ödülü: Kısık Ateşte Pişmiş Kalp (Yaratıcı: Can Evrenol | Senarist: Jamie Grefe | Yapımcı: Bora Yüksel)

Beta Film Uluslararası Danışmanlık Özel Ödülü: İstanbul'un Erkekleri (Yaratıcı – Senarist: Ali Kemal Güven | Yapımcı: Seda Özkaraca

SÜMER TİLMAÇ ANTALYA FİLM DESTEK FONU PITCHING PLATFORMU

Sümer Tilmaç Antalya Film Destek FonuPitching Platformu Ödülü (150.000 TL): Gündüz Apollon Gece Athena (Yönetmen: Emine Yıldırım | Yapımcı: Dilde Mahalli, Emine Yıldırım)

Fono Film Post Prodüksiyon Ödülü: Gündüz Apollon Gece Athena (Yönetmen: Emine Yıldırım | Yapımcı: Dilde Mahalli, Emine Yıldırım)