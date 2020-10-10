Antalya Kum Heykel Müzesi 2021’e hazırlanıyor

Corona virüsü salgınında 1 Haziran’da başlayan normalleşme süreciyle kapılarını açan Uluslararası Antalya Kum Heykel Müzesi, meraklılarını ağırlıyor.

Salgın nedeniyle yeni heykeller yapmak yerine 2019 yılının teması olan ‘Dünya Harikaları, Mitoloji ve Deniz Efsaneleri’ni konu alan heykelleri restore ederek 2020 yılı yaz sezonuna girme kararı alan müze yönetimi, 2021 yılı temasının ocak ayında belirleneceğini, mart ayında da heykellerin yapımına başlanacağını belirtti.

Gelecek yılki sezondan umutlu olduklarını anlatan müze direktörü Cem Karaca, yurt dışı pazarlarındaki hareketliliğin, 2021 yılında artarak süreceğini öngördüklerini söyledi.

Karaca, “Erken rezervasyonlar 2021 için bizi umutlandırıyor. Pandeminin aşısı önümüzdeki günlerde bulunduğu takdirde 2021’in, 2019 yılını aratmayacak yoğunlukta ve güzellikte geçeceğini ümit ediyoruz. Kum heykel müzesi gelecek yıla bambaşka bir görünümle girecek. Yeni konseptimiz için yurt dışından 40’ın üzerinde heykeltıraş sanatçısı Antalya’ya gelecek ve heykelleri yapacak” diye konuştu. (DHA)