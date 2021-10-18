Antalya Side’de halk dansları coşkusu

Antalya’nın Manavgat ilçe Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği 5. Uluslararası Side Halk Dansları ve Müzik Festivali, kortej geçişi ve çeşitli dans etkinlikleriyle yapıldı. Etkinliğe Özbekistan, Ukrayna, Kazakistan, Belarus ve İran’dan gelen 320 halk dansçısının katılımı ile başladı.

İsmail AKIN

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Antalya Manavgat'ta 5. Uluslararası Side Halk Dansları ve Müzik Festivali Özbekistan, Ukrayna, Kazakistan, Belarus ve İran'dan gelen 320 halk dansçısının katılımı ile başladı.

Festivalin ilk gününde, Side girişinden itibaren kortej geçişi gerçekleştirildi. Dansçı ve müzisyenler, eğlenceli bir şekilde turistlere ve esnaflara selam vererek Side Liman'a kadar yürüdü.

Kortej yürüyüşüne, Manavgat Belediyesi Başkan'ı Şükrü Sözen'i temsilen başkan yardımcısı İsmail Hakkı Ödevoğlu ve Mustafa Ceylan katıldı.

Halk dansçıları, davul zurna eşliğinde yürürken, yerli ve yabancı turistler de bu renkli görüntüleri kameraya alarak anı ölümsüzleştirdi. Kortej geçişi sonrasında limana ulaşan ekipler, burada kurulan sahnede sırayla ulusal halk danslarının gösterilerini yaptı.

“KENTİMİZ İÇİN ARTI DEĞER”

Uluslararası Halk Dansları Festivali'nin farklı kültürleri bir araya getirerek kaynaştırdığını belirten Manavgat Belediye Başkanı CHP'li Şükrü Sözen, kültürel ve sanatsal etkinliklerin devam edeceğini belirterek şunları söyledi:

“Dünyaca ünlü Antik Side'mizde gerçekleştirdiğimiz halk dansları festivali ile hem farklı kültürleri bir araya getiriyoruz hem de sanatsal etkinliklerimizi Manavgat'ımıza gelen misafirlerimiz ile paylaşıyoruz. Manavgat'ta farklı kültürlerin ve dansların sergilenmesi kentimiz için artı değer.

Ülkemize gelerek bizlere muhteşem bir şölen yaşatan tüm dans gruplarına ve katılımcılara teşekkür ediyorum. Manavgat'ımızı sanatsal ve kültürel etkinlikler ile buluşturmaya devam edeceğiz.”