Antalya’da 285 müzisyen piyano başına geçecek

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Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 19’uncusu düzenleyeceği ve 1 Eylül’de başlayacak Uluslararası Antalya Piyano Festivali öncesi, belediye hizmet binasında basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, festivalin sanat yönetmeni şef Gürer Aykal, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Müdürü İbrahim Sezer, Başkan Danışmanı Abdurrahman Çelik, Festivaller Koordinatörü Dilaver Tanık katıldı.

BAŞARILI KARNEYE PİYANO İSTEDİ

Festival biletlerinin yüzde 60’tan fazlasının satıldığını belirten Menderes Türel, festivale katılım noktasında çocuk ve gençlerin ilgisinin yüksek olduğunu söyledi. Türel, “Gençlerin sanata teşvik edilmesi büyük önem arz ediyor. Kültür, sanat ve sporla ilgilenen gençlerin tuzaklardan uzak olduğunu biliyoruz. En önemli gayelerimizden biri müziği gençlere tanıtmak” dedi. Piyano ilgisinin lise yıllarında başladığını anlatan Türel, “Lisede piyano çalan arkadaşımı gıptayla izledim. Başarılı bir karne alınca hediye olarak babamdan piyano istedim” dedi.

İLK KONSER FLAMENKO SANATÇISINDAN

Festival, 1 Eylül Cumartesi günü, İspanya’nın önemli flamenko sanatçılarından Laura De Los Angeles’in vereceği konserle başlayacak. Vokal performansını, piyano ve dans gösterisiyle zenginleştirerek tutkulu bir dünyanın kapılarını aralayan sanatçı, festival kapsamında ilk kez Türkiye’de olacak. 4 Eylül Salı günü Antalya Devlet Senfoni Orkestrası’nın Gürer Aykal şefliğinde vereceği konserde ise Genç Yetenekler Piyano Yarışması’nın kazananları solist olarak yer alacak.

GENÇ YETENEKLER SAHNEDE

‘Uluslararası Antalya Piyano Festivali’ kapsamında her yıl gerçekleştirilen ‘Kamuran Gündemir Anısına Genç Yetenekler Resitali’ne bu yıl Kenan Tatlıcı piyanosuyla 5 Eylül Çarşamba günü sahnede olacak. Tüm dünyada kendi kuşağının en yetenekli piyanistleri arasında gösterilen Ivan ‘Melon’ Lewis, festivalin 6’ncı günü Antalya’nın yenilenen yüzü ‘Sahil Antalya Yaşam Parkı’nda müzikseverle buluşmak üzere sahne alacak. Sanatçının solo projesi olan Ivan ‘Melon’ Lewis & The Cuban Swing Express: Cubaing Forever, 6 Eylül Perşembe günü festival kapsamında ilk kez Türkiye’de olacak.

FAHİR ATAKOĞLU SAHNE ALACAK

8 Eylül Cumartesi Günü, dünyaca ünlü besteci, piyanist Fahir Atakoğlu ve Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, ‘Film Müzikleri Konseri’ ile festival kapsamında izleyici ile buluşacak. Festivalin kapanışı ise 9 Eylül Pazar günü, Dhafer Youssef konseri ile olacak. Sufi geleneğini, caz unsurlarını ve Arap lirizmini harmanladığı müziğini kendine özgün bir üslupla yorumlayan sanatçı, Diwan of Beauty and Odd albümünü müzikseverlerin beğenisine sunacak.

9 Eylül akşamına kadar devam edecek festival kapsamında 285 müzisyenin sahnede yer alacak.

DHA