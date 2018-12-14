Antalya’da Grinko konserinde izleyiciye plastik sandalye şoku

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Dün akşam saatlerinde Rus müzisyen, piyanist ve davulcu Evgeny Grinko, Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi'nde konser verdi. Ünlü sanatçı Grinko'yu dinlemek isteyen vatandaşlar konser alanına gelince adeta şok yaşadı. Biletlerin 1. kategori 129 TL, 2. kategori 113 TL, 3. kategori 84 TL , 4. kategori ise 56,50 TL'ye satıldığı konserde Grinko'yu dinlemek isteyen vatandaşlar para ödeyerek aldıkları biletlerin karşılığında gördükleri manzarayla çileden çıktı.

Salonda plastik sandalyelerin olması, satılan biletlerdeki yerler için sandalyenin olmaması ve ses sisteminin kötü olduğunu iddia eden vatandaşlar ‘Pilav günü değil piyano festivali’ paylaşımlarıyla konseri sanal aleme taşıdı. Bazı izleyiciler ellerine cep telefonlarını alarak salondaki plastik sandalyeleri çekip canlı yayın yaptı.

Bir vatandaş plastik sandalyelerin fotoğrafını, “Evgeny Grinko ve ekibi için harika bir akustik, üst düzey koltuklar ve her açıdan en iyi izleme deneyiminin sağlandığı mükemmelleştirilmiş konser salonundan büyüleyici bir kare” notuyla paylaştı.

(İHA)