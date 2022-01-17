Antalya’da Sinema Günleri, ‘Suna’ filmiyle başladı

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Sinema Günleri, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde, Türk sinemasının 'Sultan'ı, Türkan Şoray'ın rol aldığı son film 'Suna'nın gösterimiyle başladı.

İsmail AKIN

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Geçmiş yıllarda ‘1 Film 1 Konuk’ etkinliğiyle Nar, Eylül Fırtınası, Sır Çocuklar, Gurbet Kuşları, Sis ve Gece gibi ödüllü filmleri Antalyalı sinemaseverlerle buluşturan Muratpaşa Belediyesi, yeni yılda Muratpaşa Sinema Günleri serisine başladı.

TÜRKAN ŞORAY’IN FİLMİ GÖSTERİLDİ

Pandemi nedeniyle gösterim imkanı bulamayan Türk sinemasının son dönem filmlerini ücretsiz olarak sinemaseverle buluşturmayı hedefleyen Muratpaşa Belediyesi, ilk olarak Türk sinemasının ‘Sultan’ı, Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ‘En iyi kadın oyuncu’ ödülünün ilk sahibi Türkan Şoray’ın rol aldığı son film ‘Suna’nın gösterimini yaptı.

ENGİN AYÇA VE GÜLSEN TUNCER İLE SÖYLEŞİ

Sanatçıyla aynı adı taşıyan kültür merkezinde gerçekleşen gösterimin ardından Tuncer Çetinkaya moderatörlüğünde filmin senaristi ve yönetmeni Engin Ayça, ve oyuncu Gülsen Tuncer’in katılımıyla söyleşi gerçekleştirildi.

Ayça, Türkan Şoray’la film yapmanın herkesin düşlerinde olduğunu söylerken oyuncu Tuncer ise Türkiye’nin yaşadığı askeri darbelerin birçok insanının hayatını heder ettiğini belirtti ve “Bunun sorgulanması gerekiyordu. Bu film onun hikayesi. Bu bir görevdi. Yapılmalıydı” dedi.

Söyleşinin ardından Muratpaşa Belediye Başkanı CHP’li Ümit Uysal, günün anısına Ayça ve Tuncer’e teşekkür çiçeği takdim etti.

Muratpaşa Belediyesi’nin 15 günde bir gerçekleştireceği Sinema Günleri’nde, geçen yıl ulusal ve uluslararası birçok festivalden ödülle dönen Çatlak, Gölgeler İçinde ve Okul Tıraşı gibi filmlerle devam edecek.

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