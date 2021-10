Antalya’da yanan ağaçlar at heykeliyle yeniden hayat buldu

Antalya’da yaşayan sanatçı Adnan Ceylan, Manavgat yangınında zarar gören ağaçlardan elde ettiği odun ve tahta parçalarıyla at heykeli yaptı.

İsmail AKIN

Ceylan'ın, ‘doğanın uyanışını' temsil ettiğini söylediği at heykelinin yapımı için Türkiye'nin birçok ilinden gönüllü sanatseverler destek verirken, şarkıcı Ege de çalışmalara katıldı. Sanatçı Adnan Ceylan, Manavgat yangınını geri dönüşüm sanatıyla birleştirmek için Toros Dağları'na çıkarak yanan sedir ormanlarından topladığı odun parçalarından 2.3 metre uzunluğunda, 300 kilo ağırlığında, şaha kalkmış at heykeli yaptı. Ceylan, yangın sonrasında doğanın uyanışını' simgelediğini söylediği heykelin İstanbul'da 24 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek olan ‘İleri Geri Dönüşüm Heykel Sergisi'nde sanatseverlere sunulacağını aktardı.

Son zamanlarda yaşanan orman yangınlarının kendisini derinden etkilediğini belirten Ceylan şunları söyledi: “İstanbul'da bir geri dönüşüm projesi var ve buraya Antalya olarak katılacağız. Antalya olarak katılırken de bir tek Adnan Ceylan değil de Antalya halkı da olsun istedim. Onun için bir workshop çalıştay açtım. Bu çalıştaya Antalya'daki arkadaşlar ve sanatçılar katıldı. Hep birlikte yaptık bu heykeli atölyemizde. Tabi ki bunun bir toplama aşaması var. Toros Dağları'na çıktık, yanmış ormanları gözlerimizle gördük. Oradan kadavra denilen karkas ağaçlar topladık. Ağaç falan kesmişliğimiz yok. Yere dökülmüş, sedir ağaçlarından parçalar topladık. Konumuz geri dönüşüm olduğu için. Topladığımız bu ağaçlarla da bir eser yaptık. Bu eseri de şahlanmış bir at olarak tasarladık. Tabi ki yöremizin bir keçisi ya da bir ineğini yapabilirdik. Bu metafor içerisinde, bunun üzücü bir şey değilde tekrar yeniden doğanın şahlanacağını, kentimizin bunun altından kalktığını, küllerimizden yeniden doğup şahlanarak çıkabileceğimizi amaçladık. Bu metaforla şahlanan bir at yaptık. Gerçekten boyutları çok muazzam oldu. Bunun da gelirini Manavgat'ta hep birlikte belirleyeceğimiz bir ihtiyaç sahibi ile paylaşmaya karar verdik.”

SES GETİRECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM

Heykelin yüksekliğinin 2.3 metre olduğunu aktaran sanatçı Adnan Ceylan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Heykelimiz normal bir şahlanmış at boylarında. Eni ise 90 santimetre. Uzunluğu, şahlandıktan sonra 2.30 metre. Toplam ağırlığı da 250- 300 kilogram. Heykelimizin yapımı için sedir ağaçlarını kullandık. Bunun içinde sedir ormanlarının bulunduğu Toros Dağları'na çıktık. Topladığımız ağaçların içerisinde yanan parçalarda vardı. Diğer bölümlerini ise müdahale ederek biz yaptık. Daha sonra vernikle parlattık. Görkemli bir yapı oldu. İstanbul'da ki sergimizde ses getireceğini düşünüyorum. Bu bir geri dönüşüm sergisi. Heykelimize her bakan bir şey görüyor ama her şeyden önemlisi sanat bakımından ülkemizin dünya üzerinde trent olan geri dönüşüm konusunun hangi seviyede olduğunu gösteriyor. İçinde Manavgat ve geri dönüşüm duygusu var. Biz buradayız şahlanıyoruz duygusu var.” Sanatseverlerin desteklediğini belirten Ceylan, şarkıcı Ege'nin de çalışmalara katıldığını vurguladı.