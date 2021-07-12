Antalya’daki kakma ustası meslektaş bulamıyor

Doğduğu Irak’ın Kerkük şehrinde 7 yaşında dedesinden kakmacılık ve oyma sanatını öğrenmeye başlayan Fevzi Çakmakçı, ailesiyle Türkiye’ye göç etti. Ankara’da yaşadığı süre içerisinde bu zanaatını mesleğe çeviren Çakmakçı, ıhlamur ağacı parçalarının üzerine boya kullanmadan özellikle devlet büyüklerinin portrelerini yapmaya başladı.

Çakmakçı, 1988 yılında aynı teknikle dönemin Başbakanı Turgut Özal’ın portresini yapıp, Anavatan Partisi kongresine gönderdi. Kongrede suikast girişiminde bulunulan Özal yaralandı. Girişimin ardından eli yaralı halde tekrar kürsüye çıkan Özal, konuşma yaptığı sırada arkasındaki milletvekilleri tarafından Çakmakçı’nın yaptığı portre gösterildi.

Çakmakçı, aynı dönemlerde Suudi Arabistan Kralı Fahd’ın portresini de büyükelçilik aracılığıyla kendisine gönderdi. Bunun üzerine Suudi Arabistan’a davet edilen Çakmakçı, Kral Fahd’ın misafiri olarak 15 gün boyunca ağırlandı.

Ömrünü mesleğine adayan Fevzi Çakmakçı şimdilerde Antalya’da küçük bir atölyede çalışmalarına devam ediyor. Pandemi sürecinde sergi yapamadığı için siftah bile yapamadığını söyleyen Çakmakçı’nın en büyük sıkıntısı ise kendisinden sonra mesleği devam ettirecek kimse olmaması.

Kimseyi eğitemediği için üzgün olduğunu belirten Çakmakçı, “63 yıldır devam ediyorum. Antalya’da da çok aradım ama meslektaşım kimseyi bulamadım. Eğitemiyoruz kimseyi. Şu anda 70 yaşındayım. Benden sonra bu işin ustası çıkacak mı bilmiyorum. 2 senedir de siftah bile edemedim” dedi. (DHA)

