Antalya’nın simgesi restore ediliyor

Antalya'nın en önemli sembollerinden, Bizans dönemine ait burçlar üzerine 1900'lü yılların başında inşa edilen Saat Kulesi'nde restorasyon çalışması başladı.

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Antalya’da tarihi Kaleiçi’nin ana giriş kapısı olarak bilinen Kale Kapısı’nda, 2’nci yüzyılda Bizans döneminde yapılan beşgen planlı burç üzerine 1900’lü yılların başında inşa edilen Saat Kulesi’nin restorasyonu için proje hazırlandı.

Onlarca yıldır dokunulmayan ve içi harabeye dönen Saat Kulesi’nin restorasyon projesi, Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından onaylandıktan sonra ihaleye çıkıldı.

İhaleyi kazanan şirketin üstlendiği restorasyonda, süre 300 gün olarak belirlendi. Şubat ayı ortalarında başlayan restorasyonun, 10 Aralık’ta bitirilmesi gerekiyor. Restorasyon sözleşme bedeli ise 1 milyon 229 bin 546 lira.

Mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait tarihi Saat Kulesi’ndeki restorasyon projesi, Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yürütülüyor.

İÇ KISMI HARABEYİ ANDIRIYOR

Kulenin 20 metreyi bulan en yüksek noktasında dört tarafa bakan tarihi saatleri, eskiden kullanıldığı düşünülen ve saat başı ses çıkartan çan benzeri düzeneği ve en üst katındaki sivil savunma sinyali amaçlı uyarı aracı bulunuyor.

Tarihi yapının 8 metreye kadar olan kısmının beton dökülerek toprak altında bırakıldığı, üst kısımlarının ise bakımsızlıktan harabeyi andırdığı görüldü.

Kulenin 8 metreye kadar olan kısmına, dış duvarındaki dik merdivenden tırmanılıyor. 8 metreden sonra ise demir bir kapıdan içeri girilerek, kule içindeki demir merdivenlerden dört ayrı kata çıkılabiliyor.

İlk katta kulenin etrafını saran balkonları, ikinci katta saat düzenekleri, üçüncü katında ise pencereler bulunuyor. Üst katta ise sonradan eklenen imitasyon dendanların çevrelediği seyir terası bulunuyor, üzerinde de Türk bayrağı dalgalanıyor.

ROMA’DAN CUMHURİYET DÖNEMİNE…

Yüksekliği 20,3 metre olan Saat Kulesi, Antalya’nın silüetini oluşturan Yivli Minare ve Tekeli Mehmet Paşa Camii ile yakın mesafede yer alıyor.

Saat Kulesi kısmının 19’uncu yüzyılın sonları veya 20’nci yüzyılın başlarında inşa edildiği düşünülüyor.

Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin izlerini taşıyan bir yapı olan kulenin tepesinde, 1940’lı yıllarda yıkıldığı düşünülen ve eski fotoğraflarda da görülen bir kubbe bulunuyor.

BETONLA KAPATILAN ALT KISMI AÇILACAK

Bazı kaynaklara göre rüzgar, bazılarına göre de yıkılarak yerine imitasyon taştan dendanlar

yapıldığı düşünülen kubbe, restorasyon çalışmasıyla yeniden kulenin tepesine inşa edilecek.

Ayrıca, kulenin iç kısmında betonla kapatılan yer açığa çıkarılacak şekilde, 6-8 metreye kadar betonla kapatılan ve toprak altında kalan kısmı ile etrafında kazı çalışması yapılacak. Altta kalan bölümden merdiven çıkması bekleniyor.

DUVARINA YAPIŞIK İŞ YERLERİ KALDIRILACAK

Kulenin, restorasyon çalışmalarından sonra halkın ziyaretine açılması da planlanıyor.

Kulenin pencerelerinden Yivli Minare, Tekeli Mehmet Paşa Camii, Yat Limanı, Kaleiçi ve deniz manzarası görülebiliyor.

Restorasyonla , kule duvarına bitişik taksi durağı ve ayakkabı boyacısının da kaldırılacağı açıklandı. (DHA)