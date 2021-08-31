Anthony Hopkins oyuncu okullarına verdi veriştirdi

Oscar ödüllü oyuncu Anthony Hopkins, aktör veya aktrist olmak isteyenlere çok sert ve net tavsiyelerde bulundu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bu yıl “Baba” filmiyle ikinci kez Oscar ödülünü kazanan Galli oyuncu Sir Anthony Hopkins, oyunculuk eğitimi veren okullara para harcanmaması gerektiğini söyledi.

Oyunculuk okulları hakkında çok sert ifadeler kullanan Hopkins, “Paranızı bunlara harcamayın. Bu tür okulları genelde kendilerini guru olarak tanıtan başarısız aktörler kuruyorlar” dedi. Hopkins, “Ulusal Tiyatro’yu bırakma sebeplerimden biri de bu. Bizim çok uyuz bir yönetmenimiz vardı” ifadesini kullandı.

Bu tür oyunculuk okullarında ve kurslarında öğretmenlerin kendileriyle daha çok ilgilendiğine dikkat çeken Hopkins, “Burada Los Angeles’ta da böyle çok tanınan bir isim var ve o şovun yıldızı. Diğer öğrenciler de yanda oturup paralarını veriyorlar fakat yıldız olan o. Sahnede öğrencilerle birlikte yer alıyor, onları rahatsız edip bölüyor ve onlara kaba davranıyor. Hayır, böyle davranamazsınız” dedi.