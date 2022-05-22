Anthony Hopkins’in yeni projesi belli oldu: Freud’u canlandıracak
İki Oscar ödüllü Anthony Hopkins’in yeni projesi belli oldu.
Hopkins, “Freud's Last Session” isimli filmde Sigmond Freud'u canlandıracak.
Matthew Brown'ın (The Man Who Knew Infinity) yöneteceği film, Mark St. Germain'in aynı isimli oyunundan uyarlanacak. St Germain, senaryoyu da yazacak.
Film, Freud'un Tanrı'nın varlığını tartışmak üzere yazar CS Lewis'i evine davet etmesiyle başlayan ve geçmiş, gelecek ve fantezi öğeleri birleştiren bir hikayeye odaklanacak.
Filmin çekimlerine yıl sonuna doğru Londra'da başlanacak.
Hopkins'in filmleri arasında ‘Father”, “Kuzuların Sessizliği”, “Remains of the Day”,”Two Popes” ve “Thor” yer alıyor.