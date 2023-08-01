Antik çağın en büyük sinagogu kadınlara emanet

Antik çağda Lidya Krallığı'nın başkenti olan Sardes'te bulunan sinagogu yenileme çalışmalarında köylü kadınlar görev yapıyor.

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Devlet güvencesinde paranın ilk basıldığı yer olarak bilinen Salihli ilçesinin Sart Mahallesi’nde bulunan Lidya Krallığı’nın başkenti Sardes Antik Kenti’nde 159 yıl önce başlayan kazı çalışmaları devam ediyor.



5 bin yılı aşkın bir süredir çeşitli yerleşimlere sahne olan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış antik kentteki kazılarda Lidya, Pers, Helenistik, Roma, Bizans ve diğer kültürlerden çok sayıda yapı ve eser ortaya çıkarılırken, antik çağın en büyük havrasına sahip olan kentte bulunan sinagog, inanç turizmi açısından önem taşıyor.

İncil’in vahiy bölümünde, Hristiyanlığın batıya yayılmasında önemli rol oynayan Sardes, dini açıdan da ayrı bir öneme sahipken, tapınakların yer aldığı ve Musevi cemaatinin yaşam sürdürdüğünün kanıtı olan sinagog, hâlâ ihtişamını koruyor.

İki yıl önce üstü demir çatı ile kapatılan, geçen yıl da zemininde yenileme çalışmaları başlayan Sardes Sinagogu’nun zemindeki mozaik taşlar köylü 9 kadın tarafından büyük bir titizlikle tamir ediliyor.

Beyaz mozaik taşları Bintepeler tümülüsleri mevkinden, siyah mozaik taşları ise Antakya’dan temin edilen mozaik taşları kadınlar tarafından sinagogun zeminine özenle döşeniyor.

Çalışmaların sürdüğü sinagog, inanç turizmine açık bir şekilde ziyaretçilere ev sahipliği yaparken, kenti geçen yıl 110 bin kişi, bu yılın ilk 6 ayında ise 60 bin kişi ziyaret etti.

“BİNANIN YAPIMINDA PARA VERENLERİN İSMİ DUVARA YAZILMIŞ”

Kazı başkanı Prof. Dr. Nicholas Cahill, “Sinagog 1963 yılında meydana çıkarıldı. Sinagogun zeminindeki mozaikler kaldırılmış ve modern demir panolar halinde tekrar yerine yerleştirilmiş. Fakat kazıldığı için birçok boşluk kalmış. Biz de kadınlarla birlikte zemindeki o boşlukları tamir ediyoruz, boşlukları mozaik taşlarla aslına uygun olarak restore ediyoruz. İlginç bir bina, antik dünyadaki en büyük sinagog ve çok lüks bir bina. Tabanı mozaik, duvarları ise renkli mermer ile kaplanmış. Binanın yapımında para verenlerin ismi duvara yazılmış, duvarda bulunan yazıtta yapımında kimin para verdiği Yunanca yazıyor. Yaptığımız kazılarda elde ettiğimiz bulgularla, çok daha erken seviyelere iniyoruz. Kentin tarihini daha iyi öğrenmeye çalışıyoruz” dedi. (DHA)