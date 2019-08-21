Antik dönemin izlerini taşıyan ‘Abora-IV’ İstanbul’da

Alman Arkeolog Dr. Dominique Görlitz tarafından 1993’te Nübye Çölü’ndeki kazılarda rastladığı antik döneme ait kaya resimlerinden esinlenerek tasarlanan ve kamıştan yapılan antik gemi replikası “Abora-IV”, Rumeli Feneri Limanı’na demirledi. “Barış ve Uluslararası Anlayış İçin Yelken Açmak” sloganıyla yol alan gemi, gerekli bakım ve izinlerin alınmasın ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün rehberliğinde Kalamış Limanı’na götürülecek. Bulgaristan’ın Varna Limanı’ndan denize indirilen geminin, İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Türk ve Yunan adalarını ziyaret edip son durağı olan Mısır’ın İskenderiye Limanı’na ulaşması hedefleniyor.

(AA)