Antik kentin yeni sırları açığa çıkacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izin ve katkılarıyla devam eden, Sabancı Vakfı tarafından desteklenen Metropolis Antik Kenti kazı çalışmaları temmuz ayında yeniden başlayacak. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Aybek başkanlığında çalışmalarda kentin dokusunun, yaşamın temel kaynağı olan su ve su kaynaklarının araştırılmasına devam edilecek. İzmir'in Torbalı İlçesi'nde bulunan ve “Ana Tanrıça Kenti” olarak bilinen Metropolis'te kazı çalışmaları bu yıl yüksek gelir seviyesine sahip ailelerinin yaşadığı düşünülen konut alanında başlatılacak.

ARES'İN İZİ SÜRÜLECEK

Kentte yaşayanların temel gereksinimi olan su ve suyun depolanmasında hayati öneme sahip olan Akropolis'teki iki sarnıç yapısı tamamen temizlenecek. Helenistik dönemden itibaren kentin en önemli noktası olan ve Eskiçağ mimarlığında ender görülen yapı tiplerinden olan Ares Tapınağı'nın tespit edilmesine yönelik çalışmalar başlatılacak.

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “17 yıldır kültürel mirasımıza sahip çıkmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Metropolis'in antik geçmişini günümüze taşımaya bu sene de devam edeceğiz” dedi. Prof. Dr. Serdar Aybek ise “Bu yıl bir kez daha Metropolis Antik Kenti'nin yeni sırlarını gün ışığına çıkarmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

ÜRETİM YAPILACAK

Bu arada Antik kentin yakınlarında bulunan zeytinyağı pres taşının kendi dönemindeki malzeme ve teknikle tekrar yontulması ve kentin temel geçim kaynaklarından biri olan zeytinyağının yaklaşık 2000 yıl önceki teknolojiyle yeniden üretilmesi planlanıyor. Geçtiğimiz kazı sezonunda yapımı tamamlanan ve antik teknoloji bilgileri temel alınarak inşa edilen cam fırının ise 2020 kazı sezonunda çalıştırılması ve yaklaşık bin 500 yıl önce üretilen Metropolis'e özgü cam bardakların yeniden üretilmesi planlanıyor.

BÜYÜK ROMA HAMAMI ZİYARETE AÇILIYOR

2008 yılında başlayan kazı çalışmalarının 11. yılında tamamlanan Büyük Roma Hamamı ve Palaestra Kompleksi özgün mimarisi ve zengin buluntuları ile Metropolis Antik Kenti'nin en önemli yapılarının başında geliyor. Hamam-Palaestra yapısında bir gezi rotası oluşturulması için sürdürülen çalışmaların bu kazı döneminde tamamlanması planlanıyor.