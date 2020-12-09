Antik kentte durum içler acısı

Hititler, Medler, Asurlular, Persler ve İskender imparatorlukları arasında el değiştiren antik kent, barındırdığı eserler ve tarihi yapılarla pek çok medeniyetin bilgilerini bugüne aktarıyor.

Tapınak, tünel, mağara ve galeriler ile yeraltı şehrini andıran antik kentte duvarlar bilinçsiz kişiler tarafından yazı tahtasına dönüştürüldü. Duvarlara yazılar yazılıp, şekiller çizildi. Bu içler acısı görüntüleri görenler, tepki gösterdi.

Gaziantep Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Tarık Aytekin, “Şu anda Anadolu’nun ilk bilinen ve bulunan ilk Mitras tapınağındayız. Burası Mitras inancının dünyada bilinen en büyük tapınaklarından bir tanesi, hatta en büyüğü diyebiliriz. Sadece Gaziantep’in değil, Türkiye’nin aynı zamanda dünya kültür mirasının en önemli öğelerinden bir tanesi ama durumu içler acısı” dedi.

“ALİ-AYŞE YAZILIYOR”

Aytekin, sözlerine şöyle devam etti:

“Gaziantep’in tarihi açısından çok önemli bir yer. Burada duvar üzerinde silinse de bazı o çağdan kalmış resimler ve yazıtlar vardı. Maalesef siz de görüyorsunuz şimdi üstünde Ali, Ayşe gibi yazılar yazıyor. Biz Gaziantep’e gelen bütün misafirlerimizi buraya getiriyoruz ve burayı anlatıyoruz. Şu haldeyken hiç kimseyi getirip gösteremiyoruz çünkü gerçekten bu bizim şehrimizin bir ayıbı diye düşünüyorum.”

“Buranın acilen koruma altına alınması gerekiyor. Define avcıları burada cirit atıyor. Kazısı on yıllarca sürecek bir alanı, maalesef kazma kürek ile tahrip ediyorlar. Bulacakları maddi değeri olan bir şey yok ama çok önemli bir kültürel hazineyi maalesef altüst ediyorlar. Bunun önüne geçilmesi lazım, bu alanın bir an önce koruma altına alınması lazım.” (DHA)