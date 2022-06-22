Antik kentte heyecanlandıran keşif! Çalışmalar 35 yıldır sürüyordu, ilk kez bulundu

Mersin'de Akdeniz kıyısına 2 bin 800 yıl önce kurulan ve 35 yıldır kazı çalışmaları süren Kelenderis Antik Kenti'nde ilk defa ticaret amaçlı üretimi sağlayan bir fırın ile cam bilezikleri ve hediyeleri olan bir çocuk mezarına ulaşıldı.

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Aydıncık ilçesinde balıkçı barınağı yanında bulunan, geçmişi 2 bin 800 yıl öncesine uzanan Kelenderis Antik Kenti’nde 1987 yılında başlatılan kazı ve restorasyon/konservasyon çalışmaları aralıksız sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Batman Üniversitesi koordinesinde bu yıl yürütülen çalışmalarda heyecan verici gelişmeler yaşandı.

35 yılda odeon çevresinde 150’ye yakın mezarın bulunduğu antik kentte, ilk defa kolunda 4 adet sağlam cam bilezik, hediyeleri, kıyafeti ve ahşap tabutla gömülen bir çocuk iskeletine ulaşıldı.

Ayrıca yine bölgede yapılan kazılarda ilk defa ticari amaçlı üretimi belgeleyen kiremit üretim amaçlı kullanıldığı düşünülen fırın ortaya çıkarıldı.

Kazı Başkanı Doç. Dr. Mahmut Aydın, heyecanlandıran keşif ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Kelenderis Antik Kenti’nde bu yıl odeon yapısının oturma alanı ve arkasındaki destek duvarlarını sağlamlaştırma ve kazı çalışmalarını bitirdik. Şimdi ise bizi heyecanlandıran bir fırın ortaya çıkardık. Yıllardır burada bir üretim olduğunu biliyorduk ama fırınlarını bulamıyorduk. Bin 300 yıllık bir fırın ortaya çıkardık.”

“Fırınımızın içinde çatı kiremitleri üretildiğini düşünüyoruz. Çünkü fırınımızın çevresinde yaptığımız kazılarda yoğun miktarda 7. yüzyıla tarihlenen çatı kiremitleri ele geçti. Fırınımızın hemen ağzında da hatalı üretilmiş çatı kiremitleri vardı. Çatı kiremitleri hatalı üretildiği, ticari bir önem arz etmediği için de çevresine saçılmış olarak bulduk. Fırının içini tamamen boşalttığımızda belki daha fazla hatalı üretilmiş çatı kiremitleri bulabiliriz. Bunları da ortaya çıkaracağız.”

“Burada 150’ye yakın mezar ortaya çıkarmıştık ama hiçbirinde ölü gömme hediyeleri yoktu. Bunda 4 tane cam bilezik, seramik parçası üzerine bir yazıt ve bir fincan ortaya çıkardık. Aynı zamanda bu çocuk mezarının çevresinde de birkaç tane bebek mezarı vardı. Buradan anlıyoruz ki odeonumuzun o bölgesi çocuk gömü alanı olarak kullanılmış.”

“Çocuk mezarının Ortaçağ’a ait olduğunu düşünüyoruz. Karbon 14 (C14) analiz sonuçlarımız geldiğinde daha net belirleyebileceğiz. Ama hem ele geçen cam bileziklerden hem de bu alanın Ortaçağ’da gömü alanı olarak kullanıldığını önceki mezar yapılarımızdan da biliyoruz.

“Sadece bu mezarımız farklı olarak ele geçmiş, kıyafetiyle gömülmüş bir çocuktan bahsediyoruz. Çünkü kıyafetlere ait düğmeleri üzerinde olan aynı zamanda ahşap bir tabut içinde gömüldüğünü biliyoruz. Çünkü tabutun çivileri yerinde duruyor. Diğer gömülerimizden farklı olduğu için ancak karbon 14 analizleriyle bunun tamamen hangi tarihte öldüğünü tespit edebileceğiz.” (İHA)