Antik Mısır’ın gizemi!

Antik Mısır günümüzde hala gizemini koruyor. Tanrılarıyla, firavunlarıyla, mumyalarıyla ve piramitleriyle pek çok mit ve efsaneye konu olan bu kadim toprakların mitolojisini ve merak edilenlerini Frank Henry Brooksbank, Antik Mısır kitabında anlatıyor.

Ahmet Eliuz’un çevirisiyle Maya Kitap’tan okurlarla buluşan kitapta İsis ve Osiris'in hikâyesinden Antonius ve Kleopatra'ya, piramitlerin yapılışından Mısır inanış ve efsanelerine kadar Mısır mitolojisine dair merak edilen soruların yanıtları yer alıyor.

Geç dönemlere kadar Mısır toprakları insanlar için soru işaretleriyle doluydu ancak şans eseri bulunan Rosetta Taşı, Mısır’a dair pek çok bilginin önünü açtı. Antik dönemin Yunan mitolojisi ile birlikte en fazla merak edilen inanç sistemlerinden birine sahip olan bu coğrafyada günümüze kalan çok sayıda eser bulunuyor ve arkeologlar bu gizemleri çözmek için çaba sarf ediyor.

İnsanlığın bugün geldiği noktayı anlamak, ilk büyük medeniyetlerinden biri olan Mısır’ı anlamaktan geçiyor. Brooksbank bu eserinde Ra, İsis, Osiris, Horus, Antonius&Kleopatra gibi bilinen figürlerin hikâyelerinden, piramitlerin ve devasa tapınakların inşasına kadar pek çok konuyu anlaşılır bir dille okurlara aktarıyor.

Mitolojik Hikâyeler Dizisi’nde Antik Mısır’ın yanı sıra Kral Arthur, Dokuz Diyar ve Truva kitapları yer alıyor.