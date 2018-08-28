Antik Roma kenti Elaiussa Sebaste’de kazı başladı

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Roma La Sapienza Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Annalisk Polosa’nın başkanlığındaki 24 kişilik ekip, Mersin’in Erdemli ilçesindeki Ayaş Mahallesi’nde bulunan antik kentte 24’üncü dönemin ilk kazmasını vurdu. 1995 yılında buna yana antik kenti kentin gün yüzüne çıkması için başlayan çalışmalarda ekipte yer alanlar yaklaşık 40 derece sıcağa rağmen yeni bulgular ortaya çıkartmayı hedefliyor.

Prof. Dr. Polosa, çalışmalar boyunca Jeolojik adanın antik dönemine ait kullanımı, büyük, küçük hamamın giriş kısmını, erken dönem ve geç dönem yollarının ortaya çıkarılmaya çalışacaklarını söyledi.



TİYATRO VE ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER YAPILACAK

Bölgenin ayağa kaldırılması ile cazibe merkezi olacağını belirten Prof. Dr. Polosa, “Amacımız bu tür tarihi yerlerin halka açılarak vatandaşlarında gelmesi ve buraları görmesidir. Bu yerlerde tiyatro, gösteri, değişik etkinlikler yapılarak tanınması hedefleniyor. Bu yıl Erdemli Belediyesi tarafından bu alanda tiyatro festivali düzenlendi. Burada yapılan festival sayesinde birçok insan buraya kadar gelerek bu tarihi yerleri görme fırsatını buldular” dedi.

Kazı çalışmaları, 24 Ekim’de sona erecek.

DHA