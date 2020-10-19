Antik tiyatroda muhteşem konser

2020 yılının ‘Patara Yılı’ ilan edilmesinin ardından konserler vermek üzere Antalya Devlet Senfoni Orkestrası sanatçılarınca kurulan ‘Trio Patara Grubu’, Kaş Patara’daki Likya Birliği Meclisi binasında ilk konserini verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin de katkıları ile düzenlenen konseri, Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Patara Kazıları Başkanı ve Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Havva İşkan Işık, Patara’nın ilk Kazı Başkanı Prof. Dr. Fahri Işık, Patara Muhtarı Arif Otlu, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ve davetliler izledi.

AYAKTA ALKIŞLANDILAR

Trio Patara’da Antalya Devlet Senfoni Orkestrası flüt sanatçısı Doç. Dr. Leyla Bayramoğulları, Arp sanatçısı Aslıhan Güngör ve Antalya Devlet Opera ve Balesi Sanatçısı Soprano Nurdan Küçükekmekçi dünyaca ünlü besteleri ve Anadolu ezgilerinden oluşan eserleri seslendirdi. Konseri büyük bir beğeni ile izleyen davetliler Trio Patara Grubu’nu ayakta alkışladı. Konser sonunda Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı Trio Patara Grubu üyelerine çiçek takdim etti.