Antik Tiyatro’da Zülfü Livaneli coşkusu

Ünlü orkestra şefi Rengim Gökmen ve Zülfü Livaneli’yi aynı sahnede buluşturan, Zeynep Halvaşi ve Teyfik Rodos’un solist olarak yer aldığı Zülfü Livaneli İle Sevdalım Hayat isimli konser, Bodrum Antik Tiyatro’da seyircisiyle buluştu. Konseri izleyenler arasında tatilini sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da vardı.

Bodrum'daki sanatseverler, Sevdalım Hayat'a büyük ilgi gösterdi. Zülfü Livaneli ve Sevdalım Hayat ekibini dinlemeye gelenler arasında birbirinden ünlü isimler de vardı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Sıla Gençoğlu, Ali Sunal – Nazlı Kurbanzade, Deniz Çakır, Mahsun Kırmızıgül –Ece Binay, Nur Fettahoğlu, Kubat, Cem-Ümit Boyner, Yasemin Aloğlu, Ayşegül Dinçkök, Türkan Sabancı, Zeynep Çarmıklı, Ayşe Çavuşoğlu, Ayşe Boyner Livaneli'yi izlemeye gelenler arasındaydı.

İBB Başkanı İmamoğlu, Harbiye Açıkhava Sahnesi’ndeki Livaneli konserini de takip etmişti.



SILA, SEVDALIM HAYAT EKİBİYLE DÜET YAPTI

Zülfü Livaneli'nin 50. Sanat Yılı albümünde de yer alan isimlerde biri olan Sıla da Bodrum'da Livaneli'yi dinlemeye gelenler arasındaydı. Konuklar arasında bulunan Sıla, ‘Yiğidim Aslanım Burada Yatıyor' şarkısında sahneye çıkarak Zülfü Livaneli ve Sevdalım Hayat ekibiyle düet yaptı. Livaneli, Sıla ve Sevdalım Hayat ekibi düetleriyle Antik Tiyatro'yu dolduran dinleyicilerden büyük tezahürat ve alkış aldı.



YENİDEN ANTİK TİYATRO'DA OLACAK

Antik Tiyatro'daki ilk gününde büyük bir coşku ve heyecanla karşılanan, Rengim Gökmen ve orkestrasının her bir nota ile seyirciye muhteşem anlar yaşattığı Sevdalım Hayat, yoğun istek üzerine 5 ve 23 Ağustos'ta yeniden Bodrumlularla buluşacak.